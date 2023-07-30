經濟對話 陸籲法穩定中歐合作基調

第九次中法高級別經濟財金對話昨天在北京舉行，大陸國務院副總理何立峰在會上指出，中方願和法方加深金融、科學和科技創新等領域合作，希望法方穩定中歐友好合作基調，他並讚賞法國決定在部分城市延長中資企業華為的牌照，並表態支持恢復兩國航線互聯互通。

第九次中法高級別經濟財金對話，何立峰為對話中方牽頭人，與法國經濟財政部長勒麥爾共同主持。該對話平台自二○一三年啟動，前兩次受疫情影響均以視訊舉辦；在此之前，何立峰、勒麥爾兩人已於六月一日進行過視訊通話，進行了中法高級別經濟財金對話牽頭人年度磋商。

據路透社報導，何立峰在會上提到，中方讚賞法國決定在部份城市延長華為的牌照，中方還將支持民航部門協調，恢復兩國航線互聯互通。他還說，中法歡迎空中巴士的直升機H175和飛機最近獲得試飛認證。

何立峰說，此次對話，是在全球經濟和國際貿易投資前景不明朗下的積極訊號，展示中法將加深互利合作和共同應對挑戰。他認為，不穩定和不確定已成為常態，但中法已加強合作，相信雙方在加深合作方面有良好基礎。

何立峰表示，中方願與法方加深金融、科學和科技創新等領域合作，希望法方穩定中歐友好合作基調。同時，中國大陸致力營造公平競爭的市場環境，希望法方理性客觀看待企業經營行為，為在法中企提供公平營商環境。

勒梅爾表示，中法有必要考慮擴大和加強經濟和金融合作，法國歡迎來自中國的投資，準備考慮與中國展開新的科技合作，同時會謹記主權問題。希望與中國攜手應對綠色轉型、價值鏈重組與科技革命三大挑戰。

據大陸財政部廿九日晚間，發布「第九次中法高級別經濟財金對話聯合情況說明」，羅列雙方在對話期間達成廿二項共識，包括全球治理、國際金融機構和金融可持續性。陸方發布內容提到，雙方攜手維護全球金融穩定，將加強在Ｇ20框架下協調合作，和在國際貨幣基金、世界銀行、亞開行、亞投行等多邊開發銀行的合作。

據法國財政部消息，勒梅爾結束中法高級別經濟財金對話後，預計於卅一日前往深圳與大陸企業家會面，如大陸電動汽車巨頭比亞迪、廈門廈鎢新能源材料公司。比亞迪執行長王傳福已表態，「希望邀請法國經濟部長會面」。