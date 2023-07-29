快訊

開業19年！ 人氣甜點「亞尼克夢想村」熄燈

對流雲系發展旺盛 11縣市豪大雨持續至深夜

零元蹭飯！一票大學生湧入店家 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

陸專家：中國成年人過半數屬於「超重肥胖」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
嚴重的肥胖問題，可能增加國家醫療衛生預算支出。圖／123RF
嚴重的肥胖問題，可能增加國家醫療衛生預算支出。圖／123RF

第二屆中國肥胖大會（COC2023）29日在北京舉行，與會的北京友誼醫院副院長張忠濤示警，中國大陸肥胖人群越來越多，成年人中50%以上屬於超重肥胖，由於肥胖症已在全球帶來巨大的經濟負擔，預計到2030年，大陸超重肥胖相關衛生支出將約佔全國醫療費用總額的22%。

COC2023由大陸國家消化系統疾病臨床醫學研究中心（北京）北京醫師協會減重與代謝專科醫師分會及相關學術組織聯合舉辦。同時，基於對大陸20多個省市、80多家中心的2萬多例患者分析，會上首次發布了減重與代謝外科五年數據報告。

張忠濤說，大陸減重與代謝外科患者數量達到第一個萬例，用了2018到2021年3年時間，而第二個萬例僅用了2021到2022年1年。

因此，他在會上喊話，希望大陸政府部門、衛生行政管理部門、各相關專業的醫生、肥胖患者可以共同關注肥胖、共同管理好體重。同時，「也希望通過和公益性慈善基金會的合作，為經濟能力較差、但又需要醫學減肥的這些肥胖病人提供一些共性的幫助和支持。」

據中新社報導引述與會專家表示，作為獨立的慢性疾病及其他眾多慢性疾病的重要致病因素之一，肥胖防治對於「健康中國」建設意義重大。

北京協和醫院營養科教授陳偉分享，在他的門診中，70%以上的患者BMI在30以上，並且這個胖度還在不斷增加，BMI達50、60的越來越多。

北京友誼醫院減重與代謝外科主任張鵬說，大陸肥胖人群的地域分布並不均衡，由北向南呈遞減趨勢，北方肥胖人群數量偏多，南方肥胖人群數量較少。 他說，從西方國家的情況來看，減重手術的量和當地肥胖人口的量呈一個平行狀態，但在中國大陸還沒有達到這一點，內陸地區及經濟欠發達地區減重手術的實行量也不如沿海地區。

肥胖 北京 減重

延伸閱讀

陳文章：北京清大每年結餘是台大經費的二至三倍

杜蘇芮北上 陸氣象台示警：4原因恐釀京津冀極端強降雨

鹽水雞助減脂減重！營養師教你吃鹽水雞6原則，不易致癌、熱量低、營養均衡

大陸食不安...水煮花生裡又見「鼠頭」 網酸：是香料？

相關新聞

30省GDP半年報：14地跑贏全大陸 上海9.7%最高

全大陸已有30個省區市公布上半年GDP增速，其中14省增速跑贏全大陸5.5%的平均值，有3省增速超過8%，以去年因封城而...

螞蟻重組赴港IPO？ 陸官媒旗下媒體：短期內可能性不大

近日有消息傳出，大陸網路金融服務巨頭螞蟻集團正計畫進行重組，考慮把區塊鏈、數據庫管理服務和國際業務，等非核心業務剔除在主...

五月天泉州演唱會場頂棚 被颱風吹掀？官：小量表皮脫落

颱風「杜蘇芮」28日登陸泉州晉江，泉州民眾發現在狂風肆虐下，泉州市海峽體育中心被吹走頂棚，該場館8月24日將舉行台灣樂隊...

「北京小區樓王」… 傅政華被充公豪宅 拍出2453萬

掛牌將近一個月後，落馬官員、前司法部長傅政華位於北京二環內的一套罰沒房產，在拍賣中以2453.38萬元人民幣(約343....

工作難找 出逃海外求職 中國年輕人首選東南亞

中國疫情解封後經濟熄火，6月青年失業率創歷史高點，加上超級競爭的職場文化和家庭壓力，愈來愈多年輕人選擇「出逃」海外，其中...

坐辦公室工作一職難求 「大學生進廠」成熱議話題

在青年高失業率的情況下，去年製造業實習崗位數量居首，高校畢業生越來越多 ，「大學生進廠」成為微博熱搜話題，引來近一千萬次...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦