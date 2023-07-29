法媒：中法經濟對話將討論氣候變化和國際金融架構改革

依據大陸《環球時報》發自法國的報導，法國經濟、財政及工業和數字主權部長布魯諾．勒梅爾今天將在北京與大陸國務院副總理何立峰舉行第九次中法經濟財金高級別對話，而對勒梅爾此次訪華，法國媒體給予極高的關注度。法國《費加羅報》報導稱，預計中法雙方將討論氣候變化和國際金融架構改革等多邊問題，以及中法貿易等雙邊問題。

而法國《迴聲報》則稱，在應對全球變暖問題方面，中國是迄今為止世界上最重要的國家。法國《論壇報》報導說，勒梅爾訪問中國是在一個特殊背景下進行的，亦即是法國總統馬克宏訪華的三個月後舉行，且距離中國國務院總理李強訪法不到一個月。德國《法蘭克福匯報》解釋說，在這種背景下，勒梅爾和何立峰將「本著互惠精神討論雙邊關係」。

《論壇報》稱，法國財長辦公室副主任馬洛．卡爾東表示，中法已保持多年經貿關係，法國在華設立企業突破2000家，貿易往來十分活躍。此次會晤的議程裡將特別關注化妝品和航空等產業門類，最近中國剛剛認證了法國空客的H175直升機。

美國彭博社27日援引一名法國官員的話稱，勒梅爾希望與中方討論建立一個聯合機構，以推動制定化妝品功效聲明和安全的共同標準，這將決定法國公司生產的化妝品在華銷售條件。法國商務投資署去年發布的一份報告顯示，中國已成為法國化妝品的第一大出口市場。

《環球時報》報導稱，勒梅爾還將訪問深圳，從而可以與中國投資者會面。法國《費加羅報》報導說，勒梅爾將於31日前往深圳，會見中國新能源汽車品牌比亞迪、廈門廈鎢新能源材料股份有限公司的高管。報導稱，勒梅爾將向比亞迪高層推銷法國的「競爭優勢」，正如法國財政部在新聞發布會上所說，這將展現法國對中國產業投資的開放，「我們的願望，是使法國成為一個對國際投資具有吸引力的國家」。

環球時報報導說，中法高級別經濟財金對話機制成立於2013年，是中法兩國就經濟財金領域重大問題進行磋商協調的重要平台，為深化兩國經濟財金領域務實合作，加強雙方在重大國際經濟財金議題上的溝通協調，推動中法全面戰略夥伴關係發展作出了積極貢獻。