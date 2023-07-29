為掃除民企困難 陸國務院向社會徵集十個面向問題線索

為恢復大陸民營企業的信心，中國大陸最近措施不斷，昨晚大陸國務院辦公廳發出「國務院『互聯網+督查』平台公開徵集阻礙民營經濟發展壯大問題線索」的通報，強調為貫徹落實《中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》，推動解決民營經濟發展壯大面臨的困難和問題，根據有關工作部署，國務院「互聯網+督查」平台從即日起面向社會徵集十個方面的問題線索和意見建議。而蒐集到線索經查屬實的，將依法嚴肅處理。

大陸為重振民營經濟，已自國務院、發改委到商務部，都不斷邀集民間企業進行座談，了解他們經營上的困境，以制定相應的政策協助或輔導，但似唯恐這些座談仍未能找出真正的癥結，國務院這一舉措採取直接面向社會的手段，調動民眾或民營企業本身直接向國務院反映，而反映的對象或標的，主要是針對地方政府的相關行政環節對企業形成的投資或經營障礙，包括亂收費、亂罰款等。

這十個方面的問題如下：

一是有關地方和單位以備案、註冊、年檢、認定、認證、指定、要求設立分公司等形式設定或變相設定民營企業准入障礙等方面的問題。

二是有關地方和單位將政務服務事項轉為中介服務事項，沒有法律法規依據在政務服務前要求企業自行檢測、檢驗、認證、鑑定、公證或提供證明等方面的問題。

三是有關地方和單位未經公平競爭授予經營者特許經營權，限定經營、購買、使用特定經營者提供的商品和服務等方面的問題。

四是有關地方和單位出台含有地方保護、市場分割、指定交易等妨礙統一市場和公平競爭政策方面的問題。

五是有關地方和單位違背政府誠信、不兌現承諾等方面的問題。

六是有關地方和單位以內部人員變更，履行內部付款流程，或在合同未作約定情況下以等待竣工驗收批复、決算審計等為由，拒絕或延遲支付中小企業和個體工商戶款項等方面存在的問題。

七是有關地方和單位在保護民營企業產權、企業家權益方面存在的問題。

八是有關地方和單位涉企亂收費、亂罰款、亂攤派方面的問題。

九是其他不落實《中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》的問題。

十是關於促進民營經濟發展壯大的意見建議。

國務院辦公廳在通報中表示，國務院辦公廳將對收到的問題線索和意見建議將進行匯總整理，督促有關地方和部門研究處理。對企業和群眾反映強烈、社會影響惡劣、帶有普遍性和典型性的重要問題線索，國務院辦公廳督查室將直接派員進行督查。經查證屬實的，將依法依規嚴肅處理。