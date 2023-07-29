救經濟穩民企 陸拚50個千億產業群

大陸經濟復甦不佳，工信部、國家發改委、商務部等三部門昨天聯合發布「輕工業穩增長工作方案（二○二三至二○二四年）」，提出著力穩住重點行業，培育升級五十個規模人民幣三百億元（約新台幣一三一四億元）以上輕工特色產業集群。

這是大陸救經濟、穩住民營企業的又一新的政策。方案指出，輕工業是傳統優勢產業和重要民生產業，是工業經濟穩增長的重要力量。但在需求恢復承壓、外部環境嚴峻影響下，今年上半年大陸輕工業增加值年增長僅百分之零點四，低於工業平均。

方案提出六方面任務舉措，包含穩住重點行業、培育壯大新增長點、充分激發內需潛力、積極穩住出口優勢、推動產業生態協調發展、提升產業鏈現代化水平。主要目標是實現今年至明年輕工業增加值平均增速百分之四左右，規上企業營業收入規模突破人民幣廿五兆元（約新台幣一百一十兆元）。

與此同時，大陸國務院總理李強廿六日至廿七日在上海市調研自貿試驗區建設。李強強調，要大力實施自貿試驗區「提升戰略」，積極推進更深層次、更寬領域的對外開放，要把「提升」的著力點放在對接高標準國際經貿規則、推進制度型開放上。李強是上海市委書記出身，這次是他出任國務院總理之後第一次回到上海進行調研。