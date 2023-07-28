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30省GDP半年報：14地跑贏全大陸 上海9.7%最高
全大陸已有30個省區市公布上半年GDP增速，其中14省增速跑贏全大陸5.5%的平均值，有3省增速超過8%，以去年因封城而低基數的上海最高。
澎湃新聞報導，根據大陸國家統計局，超過全大陸平均增速的省依次為上海9.7%、海南8.6%、西藏8.4%、吉林7.7%、內蒙古7.3%、浙江6.8%、甘肅6.8%、青海6.8%、江蘇6.6%、寧夏6.5%、山東6.2%、河北6.1%、湖北5.6%、遼寧5.6%、四川5.5%和北京5.5%，而低於平均值的省份，以江西2.4%、廣西2.8%最差。
其餘低於平均的還有新疆5.1%、雲南5.1%、廣東5.0%、天津4.8%、黑龍江4.7%、重慶4.6%、福建3.8%、河南3.8%、陝西3.7%和湖南3.6%等。
從經濟總量看，與去年同期相比，廣東、江蘇今年上半年成功破人民幣6兆元大關，分別達人民幣6兆2,909.8億元、6兆465.3億元，上海、河北、北京成功跨越人民幣2兆關口。
從單個城市看，十強依次為上海、北京、深圳、重慶、廣州、蘇州、成都、杭州、武漢，以及南京。除蘇州外，其餘均為副省級以上城市。
從居民人均可支配收入來看，前五省份分別為上海人民幣4萬2,870元、北京人民幣4萬1,358元、浙江人民幣3萬4,317元、江蘇2萬7,795元、天津2萬6,655元。
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