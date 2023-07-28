軍人進基層　陸超10%農村書記來自退役解放軍

大陸國新辦28日召開有關退役軍人工作高質量發展的記者會，大陸退役軍人事務部在會上揭露，目前所謂的「兵支書」，已佔大陸農村中共黨組織書記總量的10.5%，另外還有34.8萬的優秀退役軍人，進入農村（社區）「兩委」班子。

所謂的大陸農村「兩委」班子，是指農村除了村民委員會外，還有代表中共黨政系統的「村黨支部」，前者來自地方民選，後者由官派，彼此的互動也被稱為「兩委關係」。

據大陸退役軍人事務部部長裴金佳指出，為全面推進新時代新征程退役軍人工作高質量發展，大陸針對退役軍人需求和特點，加強就業培訓、暢通就業訊息、拓寬就業渠道、指導用好就業政策，促進退役軍人更好就業。同時，創新優化安置政策，努力做好轉業軍官、安排工作的退役士兵等安置工作，鼓勵他們退役不褪色，在各行各業當中為經濟社會發展貢獻力量。

就退役軍人轉崗情況，大陸退役軍人事務部副部長馬飛雄說，這幾年退役軍人事務部著力在三個方面發力，包括圍繞讓退役軍人始終成為黨（中共）執政為民的堅定力量、成為經濟社會發展的重要力量、成為應急應戰處突的骨幹力量。

在此之下，馬飛雄說，對符合安排工作條件的，按照「人盡其才、各盡所能」的原則，努力把他們安置到事業發展最需要的職位上。其中，對農村籍退役軍人或有願望到農村發展的城鎮籍退役軍人，鼓勵他們投身到鄉村振興和基層治理之中。目前，「兵支書」已佔農村黨組織書記總量的10.5%，另外還有34.8萬優秀退役軍人進入農村（社區）「兩委」班子。

他也提到，近年，先後有300多萬人次的退役軍人，奉獻在大陸應急救援、搶險處突特別是疫情防控的第一線。下一步，將推動推出退役軍人安置條例、退役軍人就業創業促進條例等，拓展基層退役軍人服務中心（站）功能，做實退役軍人先進典型載入地方志、邀請參加重大活動、組織定期療養等優撫工作，為他們發揮作用提供激勵保障。