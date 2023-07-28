陸三部委「輕工業穩增長工作方案」 聚焦電池、家居業

為推動工業經濟增長，大陸工信部、國家發改委、商務部等三部門28日聯合發布「輕工業穩增長工作方案（2023—2024年）」，聚焦11大行業分類施策，提出著力穩住重點行業、培育壯大新增長點、充分激發內需潛力、積極穩住出口優勢、推動產業生態協調發展、提升產業鏈現代化水平等6方面任務。

「工作方案」指出，輕工業是傳統優勢產業和重要民生產業，是工業經濟穩增長的重要力量。但在需求恢復承壓、外部環境嚴峻影響下，今年上半年輕工業增加值年增長僅0.4%，低於工業平均。「工作方案」的主要目標，是實現2023至2024年輕工業增加值平均增速4%左右，規上企業營業收入規模突破25兆元。

「工作方案」提出六方面任務舉措，包含著力穩住重點行業、培育壯大新增長點、充分激發內需潛力、積極穩住出口優勢、推動產業生態協調發展、提升產業鏈現代化水平。

著力穩住重點行業方面，「工作方案」點名家居用品、塑料製品、造紙、皮革、電池與食品等6個行業。其中，「工作方案」要求電池領域加快鉛蓄電池、鋰離子電池、原電池等領域關鍵技術及材料研究應用。大力發展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產品，擴大在新能源汽車、儲能、通信等領域應用。要求家居用品領域，實施家居產業高質量發展行動方案，開展智能家居互聯互通發展行動，強化標準引領和平台建設，促進融合發展。開展「百企千縣萬村美麗家居」行動，推動綠色智能家居產品進鄉村。

培育壯大新增長點方面，「工作方案」點名老年用品、嬰童用品、文體休閒用品、生物製造與預製化食品等5個行業，打造一批消費熱點，拓展多元消費場景，擴大產品應用範圍，推動提振消費市場。

充分激發內需潛力方面，「工作方案」提及要大力實施打造輕工新品、名品、精品矩陣的「三品」戰略；搭建高質量展覽展示平台，開展新品首發、首展、首秀活動，推動項目洽談、國際合作、產業鏈上下游對接；以及聯動線上線下拓展消費場景。

積極穩住出口優勢方面，包含穩定傳統出口市場，引導家用電器、皮革、家具、五金製品、照明電器、玩具等行業優化出口產品結構；積極開拓新興市場，加強「一帶一路」、RCEP地區市場研究，引導企業合理安排產業佈局投資；加強外貿公共服務，幫助輕工企業走出去。

推動產業生態協調發展方面，包含強化龍頭企業帶頭作用，組織開展輕工百強、科技百強和細分行業十強企業宣傳推廣活動，引領行業轉型升級；培育一批專精特新企業，在江蘇、浙江、廣東、福建、山東等地率先開展試點；梯度培育輕工業產業集群，培育50個輕工「三品」示範城市，支持培育一批中小企業特色產業集群；推動產業在國內有序轉移，優化中西部地區發展環境等。

提升產業鏈現代化水平方面，包含開展強鏈穩鏈行動、強化數字賦能轉型、推動綠色安全發展等。

「工作方案」並提到，將透過加強政策支持、加強標準引領、加強人才支撐、加強組織實施等四措施，為輕工業發展提供保障。

另外，根據工信部消費品工業司發布的政策解讀，「工作方案」的意義將體現在三方面。一是有助於支撐工業經濟穩定增長。二是有助於提振擴大需求。三是有助於推動產業高質量發展。