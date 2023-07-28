房市成提振經濟關鍵 大陸住建部辦座談向企業喊話

大陸房市慘淡，為穩住房地產業者信心，大陸住房和城鄉建設部部長倪虹，近日與來自建築施工、建設科技、房地產等領域的國有、民營企業召開座談會，分析行業發展態勢，聽取業者對政策的建議。倪虹表示，要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施；繼續做好保交樓工作，加快項目建設交付，切實保障人民群眾的合法權益。

據中國建設報報導，倪虹在企業座談會上強調，穩住建築業和房地產業兩根支柱，對推動經濟回升向好具有重要作用。他指出，要以工業化、數字化、綠色化為方向，大力推動建築業持續健康發展，充分發揮建築業「促投資、穩增長、保就業」的積極作用。

購房政策上，倪虹表示，要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施。

倪虹也對企業喊話，要堅持系統思維、協同發力，通過科技創新和制度創新解決發展中遇到的問題；要深化住房供給側結構性改革，強化科技賦能，提高住房品質，為人民群眾建造「好房子」；要繼續做好保交樓工作，加快項目建設交付，切實保障人民群眾的合法權益。

倪虹強調，希望建築企業和房地產企業積極參與保障性住房建設、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設，促進企業轉型升級和高質量發展。

據報導，有8家企業負責人作了重點發言，結合企業生產經營實際，分析了當前行業發展的現狀和趨勢，表達了對相關政策落實情況的真切感受，就推動行業健康發展提出了政策建議。

解決房市問題已成為大陸提振經濟的關鍵。日前，中共中央政治局會議便已提出，大陸房地產市場供求關係發生「重大變化」的新形勢，要求適時調整優化房地產政策，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展，並積極推動城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設。