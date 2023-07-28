陸製造業帶動 工業利潤跌幅縮

大陸國家統計局昨天發布上半年全國規模以上工業企業利潤人民幣三點三九兆元（約新台幣十四點八兆元），年減百分之十六點八，減幅較前五月收窄二個百分點；六月工業企業利潤按年下跌百分之八點三，減幅較前月收窄四點三個百分點。分析認為，儘管六月數據已有明顯改善，且有設備製造業利潤由負轉正等亮點，但需求不足問題仍存，需要政策支持。

從企業類型來看，今年上半年，國有控股企業實現利潤年減百分之廿一；股份制企業年減百分之十八；外商及港澳台商投資企業年減百分之十二點八；私營企業年減百分之十三點五。各類企業利潤仍持續收縮。

值得注意的是，上半年，裝備製造業利潤年增百分之三點一，由負轉正，增速較第一季大幅回升廿個百分點。裝備製造業利潤占規上工業的比重為百分之卅四，較第一季和上年同期分別提高六點八和六點七個百分點。意味大陸高端裝備製造業獲利能力正在改善。

大陸統計局工業司統計師孫曉表示，第二季規上工業企業利潤下降百分之十二點七，降幅較第一季收窄八點七個百分點。下階段將努力擴大有效需求。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，工業部門整體尚未完全擺脫困難，需求不足是最大矛盾。民生銀行首席經濟學家溫彬指出，政策顯效有望拉動生產回升。但外需弱，出口續承壓，地產和消費仍放緩，企業信心尚待進一步加強，工業利潤或仍將面臨一定壓力。

為促經濟發展，大陸發改委在七月份召開約十場與企業家的座談，期望提振民營企業的信心，國務院國資委七月也已舉辦三場與國有企業的圓桌會議，聽取國企意見，並同地方國資委、央企舉行研討會，傳達做優做大國資國企的目標。

為落實國務院部署，國資委近期甫建立國有企業經濟運行圓桌會議溝通交流機制，國資委主任張玉卓七月以來召開三場圓桌會議。在廿五日會議上，張玉卓與涉及能源、鋼鐵、交通、化工、建材、裝備製造等八家國企交流，聽取企業意見，協調解決其面臨的困難。

廿五日至廿六日，國資委與地方國資委舉辦「國有企業改革深化提升行動研討班」，要求國企下半年擴大有利於地方經濟社會發展、「乘數效應」強、牽引作用大的基礎設施和產業項目投資，帶動各類企業共同發展。