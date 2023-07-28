推廣自貿區經驗 湖南設24個協同聯動區

中國（湖南）自由貿易試驗區協同聯動區工作推進會暨授牌儀式26日在長沙舉行。長沙、株洲、湘潭、邵陽、懷化等12個市州的24個經濟功能區成為湖南首批協同聯動區，將與湖南自貿試驗區三個片區對接合作、資源共享，複製推廣自貿試驗區改革經驗，發揮自貿試驗區的示範引領和輻射帶動作用。

中新社報導，24個協同聯動區包括湖南湘江新區（僅限長沙信息產業園、世界計算長沙智谷、「智能製造」海歸小鎮洋湖先行區）、長沙金霞經濟開發區、株洲高新技術產業開發區、湘潭經濟技術開發區、湖南邵東經濟開發區、懷化國際陸港經濟開發區等。

湖南省商務廳自貿區評估指導處處長伍一俊表示，這批協同聯動區都具有一定外資外貿基礎、產業基礎與湖南自貿試驗區產業互補。

中國（湖南）自由貿易試驗區工作辦公室專職副主任廖光輝說，協同聯動區將以複製推廣自貿試驗區的改革經驗為首要任務，讓改革成果為屬地企業所用，將自貿試驗區的改革紅利最大程度地在協同聯動區率先釋放。

協同聯動區將構建與自貿試驗區「同質化」的營商環境，重點解決企業物流成本高、審批環節時間長等問題，並聯合自貿試驗區開展協同創新、產業合作、招商聯動，實現自貿試驗區的政策延伸、區域聯動、功能互補和產業協同，發揮自貿試驗區的示範引領和帶動作用。