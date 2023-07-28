快訊

杜蘇芮深夜襲南部 中心可能「過境」金門掀強勁陣風

推廣自貿區經驗 湖南設24個協同聯動區

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國（湖南）自由貿易試驗區協同聯動區工作推進會暨授牌儀式26日在長沙舉行。長沙、株洲、湘潭、邵陽、懷化等12個市州的24個經濟功能區成為湖南首批協同聯動區，將與湖南自貿試驗區三個片區對接合作、資源共享，複製推廣自貿試驗區改革經驗，發揮自貿試驗區的示範引領和輻射帶動作用。

中新社報導，24個協同聯動區包括湖南湘江新區（僅限長沙信息產業園、世界計算長沙智谷、「智能製造」海歸小鎮洋湖先行區）、長沙金霞經濟開發區、株洲高新技術產業開發區、湘潭經濟技術開發區、湖南邵東經濟開發區、懷化國際陸港經濟開發區等。

湖南省商務廳自貿區評估指導處處長伍一俊表示，這批協同聯動區都具有一定外資外貿基礎、產業基礎與湖南自貿試驗區產業互補。

中國（湖南）自由貿易試驗區工作辦公室專職副主任廖光輝說，協同聯動區將以複製推廣自貿試驗區的改革經驗為首要任務，讓改革成果為屬地企業所用，將自貿試驗區的改革紅利最大程度地在協同聯動區率先釋放。

協同聯動區將構建與自貿試驗區「同質化」的營商環境，重點解決企業物流成本高、審批環節時間長等問題，並聯合自貿試驗區開展協同創新、產業合作、招商聯動，實現自貿試驗區的政策延伸、區域聯動、功能互補和產業協同，發揮自貿試驗區的示範引領和帶動作用。

自貿試驗區 開發區

延伸閱讀

中國最美運動員 湖南妹子夏思凝全國田徑跨欄奪冠

「9頭身」跨欄正妹逆轉奪金 美貌曝光網狂喊：輾壓娛樂圈

仙氣小白汪迷路闖民宅蹭飯趕不走！警消細看發現不對勁秒抓起放生：這不是狗

湖南公車酒吧嗨上路 不賣酒水可跳迪斯可

相關新聞

陸製造業帶動 工業利潤跌幅縮

大陸國家統計局昨天發布上半年全國規模以上工業企業利潤人民幣三點三九兆元（約新台幣十四點八兆元），年減百分之十六點八，減幅...

小鵬結盟福斯並釋出4.99%股權給德國汽車巨頭 強攻電動車

德國汽車巨頭福斯集團（大眾集團）宣布，旗下福斯品牌和奧迪品牌分別與大陸本土車企小鵬、上汽達成戰略合作，將在快速增長的中國...

恒大汽車今在港復牌

恒大汽車昨（27）日晚間宣布已達成復牌條件，並已經向港交所申請於28日上午9點復牌。至此，停牌一年四個月的恒大汽車正式在...

風、光電裝置容量 今年增億千瓦

中國國家能源局電力司負責人劉明陽26日在北京表示，2023年1至6月，大陸全國風電、光伏（太陽能）新增裝機在1億千瓦以上...

大陸工業利潤減幅縮小

大陸國家統計局發布上半年全國規模以上工業企業利潤人民幣3.39兆元（約新台幣14.8兆元），年減16.8%，減幅較前五月...

陸黃金消費量 上半年同期增16%

中國黃金協會日前公布的數據顯示，2023年上半年，大陸全國黃金消費量554.88噸，與2022年同期相比增長16.37%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦