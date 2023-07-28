去年營收破7千億人民幣 陸鄉村建設催生美麗經濟

「近年來，中國建設了120個全國休閒農業重點縣。2022年中國鄉村休閒旅遊營業收入超過7000億元（人民幣，下同），從業人數保持在1100萬以上，鄉村休閒旅遊帶動近900萬農戶發展」。中國農業農村部副部長鄧小剛26日表示。

中新社報導，由甘肅省人民政府、中國農業農村部主辦的「2023美麗鄉村國際論壇」26日在甘肅隴南市康縣開幕。來自伊朗、荷蘭、巴基斯坦、馬來西亞、韓國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克等16個國家的駐華使節，9個國際組織代表，共商共建美麗「絲路村」。

伊朗駐華大使穆赫森·巴赫蒂亞爾表示，近年來，全球更加依賴旅遊業，越來越多的人想走進自然、走進鄉村，而農村旅遊既能扶持起發展邊緣地區，又能讓城市居民回歸自然，放鬆自我。

他說，「伊朗農村地區有豐富的美食和多樣的服飾，中國也在農村扶貧方面取得巨大成就，希望兩國擴大相關方面合作。」

近年來，中國美麗鄉村建設催生了「美麗經濟」新產業，鄉村不再是單一從事農業的地方，還有重要的生態涵養功能，令人嚮往的休閑觀光功能，獨具魅力的文化體驗功能。

作為中國曾經脫貧任務最重的省份之一，甘肅省2022年鄉村休閒旅遊接待遊客8938萬人次，營業收入265億元，佔甘肅旅遊總接待人數和總營業收入的66%和42%。

其中，隴南市康縣是「美麗減貧」的一個縮影。康縣依託青山綠水打造「千村千面」美麗鄉村，多次上榜「中國最美縣域」榜單，打造有中國首批甲級民宿。