南亞博覽會 下月中昆明登場

第七屆中國—南亞博覽會將於8月16日至20日在雲南昆明舉辦。據官方數據，目前已有60個國家和地區報名參展，參會參展世界500強、中國500強企業將分別達到50家左右。

中新社報導，本屆南博會按照有關規定，邀請中國國家領導人和南亞、東南亞國家政要出席，廣泛邀請國內外各界嘉賓、客商參會參展。

本屆南博會共設15個展館，展覽面積共15萬平方米，線上同步展示線下展館內容。包括開幕式館；圍繞促進與南亞、東南亞及環印度洋地區的經貿合作、人文交流，設置南亞館、東南亞館和境外館三個展館；按照專業展覽展示理念，設置區域合作館、資源經濟館、園區經濟館、口岸經濟館、生物醫藥和大健康館、文化旅遊館、高原特色現代農業館、數字經濟館、先進製造業館9個專業展館。

中國商務部副部長李飛在27日舉行的新聞發佈會上表示，今年將依託「南博會數字化平台」，引入「南博會+直播」，為南博會參展企業提供「一站式」優質服務。不能到現場的各國展商、觀眾可以實現雲參展、雲會議、雲洽談、雲簽約和雲採購。

南亞博覽會前身是「南亞國家商品展」，始於2007年，給南亞商品提供了專門的推廣平台。經過16年的發展，南博會已成為集貨物貿易、投資促進、旅遊合作和文化交流為一體的綜合性博覽會平台。