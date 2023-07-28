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杜蘇芮深夜襲南部 中心可能「過境」金門掀強勁陣風

第6屆進博會 參展陣容更甚去年

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國際進口博覽局副局長孫成海26日透露，目前，簽約參展第六屆進博會的世界500強和行業龍頭企業數量已超過去年。 　　

中新社報導，第六屆進博會開幕倒數計時100天新聞通氣會26日在上海舉辦。孫成海說，第六屆進博會繼續由國家綜合展、企業商業展、虹橋國際經濟論壇、專業配套活動和人文交流活動等部分組成。全球十五大整車品牌、十大醫療器械企業、十大工業電氣企業、三大礦業巨頭、四大會計師事務所、三大快遞公司將齊聚本屆進博會，特別是多家國際頭部展覽公司回歸參展，為今年進博會企業商業展增添了一抹亮色。 　　

今年國家綜合展將回歸線下並設立主賓國，通過現場展示、互動體驗等多種方式，展現各國科技創新、優勢產業、投資環境等領域的精彩內容。孫成海表示，截至目前，超過50個國家已確認參展，涵蓋最不發達國家、發展中國家和發達國家，世界貿易組織、聯合國工業發展組織、國際貿易中心等國際組織也已確認參展。

第六屆進博會將繼續沿用通關便利、市場準入等方面的19項支持政策，今年中國海關又新增了1項支持舉措。據上海市政府副秘書長、進博會城市服務保障領導小組辦公室主任章雄介紹，該項新政是「在評估確認風險可控的前提下，允許無動植物疫情流行國家（地區）未獲檢疫准入的動植物產品、食品，經特許審批後入境參展」。

此外，海關將繼續設立政策咨詢服務專窗，在相關口岸設立進博會專窗及進博會專用通道，為進境參展人員和展品提供通關便利。第六屆進博會將於今年11月5日至10日在上海線下舉辦。

上海 海關 疫情

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