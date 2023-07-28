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陸遊戲業回暖 估下半年反彈

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

在全球遊戲市場整體低迷背景下，中國遊戲產業正逐漸走出低谷。27日發布的「2023年1-6月中國遊戲產業報告」顯示，今年1-6月，中國國內遊戲市場實際銷售收入規模為1442.63億元人民幣，同比下降2.39%，環比增長22.2%，市場回暖趨勢明顯。

中通社報導，中國音像與數字出版協會第一副理事長、中國音數協遊戲工委主任委員張毅君表示，按此趨勢運行，預計下半年將會出現較為強勁的觸底反彈。　　

中國國際數字娛樂產業大會（CDEC）27日在上海浦東召開，張毅君在會上對外發布「2023年1-6月中國遊戲產業報告」。第十三屆全國政協委員、中國音像與數字出版協會理事長孫壽山會上發表主旨演講時表示，近年來，在主管部門和行業的共同努力下，中國未成年人網絡遊戲防沉迷工作已取得階段性成果，行業口碑持續向好。數據顯示，超過80%的家長認可現階段防沉迷工作的成效。　　

孫壽山指出，今年上半年，中國遊戲產業開始步入承壓後的回升期，新品發行數量穩定增長，企業出海步伐更加堅定，遊戲文化價值越發凸顯，遊戲領域的科技創新表現尤為搶眼。遊戲技術逐步外溢到經濟社會發展的各個領域，產生了一批生動的實踐案例。

CDEC自2003年創立，每年邀請海內外知名數字娛樂企業高層參加，已發展為數字娛樂產業頂級盛會。

未成年 主管

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