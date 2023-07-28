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海峽兩岸文博會 8月廈門開鑼

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第十四屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會將於8月4日至7日在福建廈門舉行。本屆海峽兩岸文博會展出面積10萬平方米，是迄今為止規模最大的一屆，展位數3400個。其中，台灣地區報名參展展位883個。

中新社報導，海峽兩岸文博會由中共中央台辦、文化和旅遊部、國家廣播電視總局、福建省人民政府主辦。本屆海峽兩岸文博會參展機構覆蓋台灣地區九市九縣，繼續保持台灣機構參與數量最多的文化展會地位。台灣亞太文創協會等17個台灣文創協會組團參展，其中台灣茶協會、台灣漆藝協會為首次參展。

文博會記者會於26日舉辦，會上公布本屆海峽兩岸文博會主展館面積8.5萬平方米，設置數字文旅館、智創生活館、潮起東方館、跨界潮玩館和廈門潮·生活館，涵蓋文化旅遊、工藝美術、數字影視、創意設計等多個領域。策劃舉辦主旨論壇、資本項目對接、平行論壇、專業賽事等30餘場精彩活動。兩岸各地將推出一批重大文旅產業合作項目簽約，助力文旅產業高質量發展。

台灣亞太文化創意產業協會是本屆海峽兩岸文博會承辦方之一。據該協會代表吳若林介紹，今年自招展訊息公佈，就收到相當踴躍的洽詢，該協會組織了80家台灣廠商、總計115個展位。其中不乏多家協會組織會員前來參加，如台灣漆藝協會、工業設計發展協會等，展品多元，有台灣茶、漆藝、少數民族工藝、設計IP、柴燒陶瓷等。

「本次參展的台灣展商來自不同縣市，呈現多元化的台灣文創亮點」。吳若林表示，南投縣文化局邀請在地文創業者參加，以南投特色館展現地方文創觀光特色。

文創 廈門

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