陸工信部：已培育9.8萬家中小企業
杭州26日舉辦全國專精特新中小企業發展大會，中國工業和信息化部部長金壯龍出席表示，截至目前，大陸全國已培育專精特新中小企業9.8萬家、「小巨人」企業1.2萬家，正在抓緊制定出台促進專精特新中小企業加快發展的若干措施。
中新社報導，金壯龍指出，要下大力氣優化發展環境，深入貫徹並嚴格執行多項惠企政策。推出更多暖企惠企利企政策，為企業專精特新發展注入強勁動能。此外，要健全公共服務體系，加快構建全國中小企業服務「一張網」，引導資本、人才等創新要素向專精特新企業集聚，支持企業加快數字化轉型。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言