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陸工信部：已培育9.8萬家中小企業

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

杭州26日舉辦全國專精特新中小企業發展大會，中國工業和信息化部部長金壯龍出席表示，截至目前，大陸全國已培育專精特新中小企業9.8萬家、「小巨人」企業1.2萬家，正在抓緊制定出台促進專精特新中小企業加快發展的若干措施。

中新社報導，金壯龍指出，要下大力氣優化發展環境，深入貫徹並嚴格執行多項惠企政策。推出更多暖企惠企利企政策，為企業專精特新發展注入強勁動能。此外，要健全公共服務體系，加快構建全國中小企業服務「一張網」，引導資本、人才等創新要素向專精特新企業集聚，支持企業加快數字化轉型。

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