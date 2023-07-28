昔日鋼鐵城 唐山轉型升級

河北省唐山市憑藉優良的地理優勢，被視為東北亞經濟區重要節點，近年來為與境内外企業共同發展，唐山擴大開放，提速轉型升級，加快由傳統工業城市向現代經濟城市轉變，成為台資企業發展投資的重點城市之一。

由於河北唐山地理位置優越，緊鄰北京及天津，處於華北和東北交界地帶，依託著當地豐富的自然資源，許多河北台商在此發展投資，將唐山作為生產基地，服務周邊，且當地有著廣大的腹地和龐大的經濟體量，企業在此擁有更加廣闊的發展空間。

其中，唐山經過140多年的工業發展史，創造了中國大陸近代工業的「七個第一」，具備40個工業門類，超過20家世界500強企業在唐山投資發展。隨著各產業的蓬勃發展，唐山每個行業領域都有廣闊的空間、市場。

許多產業都選擇到唐山投資發展。唐山擁有世界最大的鋼鐵產業集群，現已成為大陸規模最大、品種最全的型鋼、棒線材、板帶材、焊管等產品生產供應基地。目前唐山正加快推動大陸最大的鋼鐵清潔生產示範基地。

此外，高端裝備製造產業目前是唐山僅次於鋼鐵產業的第二大主要產業。唐山重點打造以軌道交通裝備、機器人、汽車三條細分產業鏈為主的全產業鏈格局。截至去年，唐山規模以上高端裝備製造企業達到769家。

在交通方面，憑藉著内外聯動的沿海開發優勢，唐山海域面積4,467平方公里，唐山港是全球最大的鐵礦石接卸港、大陸最大的鋼材下水港、重要的能源進口基地，貨物吞吐量穩居全球沿海港口第2位。

為打造「新產業、大港口、高科技」三大特色，唐山發布了許多優化營商環境的指令，加速產業基礎高級化和產業鏈現代化，吸引更多優質企業、更多優秀人才來唐山發展，成為台商在路發展的首選之地，透過來自各地的企業發展創新技術，滿足未來市場多元化的需求。