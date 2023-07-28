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風、光電裝置容量 今年增億千瓦

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸推動風電不遺餘力。圖為祁連山南麓的青海省海西蒙古族藏族自治州的天峻草原上的風電設施，與草原上的大批羊群形成一幅風光宜人畫面。（新華社）
大陸推動風電不遺餘力。圖為祁連山南麓的青海省海西蒙古族藏族自治州的天峻草原上的風電設施，與草原上的大批羊群形成一幅風光宜人畫面。（新華社）

中國國家能源局電力司負責人劉明陽26日在北京表示，2023年1至6月，大陸全國風電、光伏（太陽能）新增裝機在1億千瓦以上，累計裝機約8.6億千瓦，風電光伏發電量達到7300億千瓦時，風電光伏產業已經成為中國最具競爭力的產業之一。 　　

中新社報導，國務院新聞辦公室26日舉行吹風會，劉明陽在會上表示，風電光伏發電裝機規模不斷擴大，已成為中國新增電源裝機和新增發電量的雙重主體。據統計，2023年1至6月，風電光伏新增裝機佔全國新增裝機的比重達到71%，新增發電量佔全國新增發電量54%以上，有力滿足了全國新增電量需求。 　　

他說，風電光伏等新能源具有間歇性、隨機性、波動性等特點，但可以通過提升新能源發電預測精準度，配建合理比例的儲能設施，開展風光水火儲多能互補一體化基地建設等舉措，更加充分發揮風電光伏等新能源在迎峰度夏期間的保供能力。

他進一步指出，通過一系列舉措的實施，風電光伏發電在電力保供中的作用越來越明顯。根據電網公司的調度數據，2022年全國大部分地區風電光伏的平均出力約佔平均用電負荷的15%左右，最高可達用電負荷的40%。今年汛前4至5月，雲南省風電發電量65億千瓦時，同比增長92.1%，光伏發電量20.7億千瓦時，同比增長183%，有力緩解來水大幅偏枯、水電發電量減少對保供的不利影響，保障了5月底雲南水電蓄能水平，為應對入汛偏晚、保障電力穩定提供了重要支撐。

水電 北京 競爭力

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