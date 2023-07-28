風、光電裝置容量 今年增億千瓦
中國國家能源局電力司負責人劉明陽26日在北京表示，2023年1至6月，大陸全國風電、光伏（太陽能）新增裝機在1億千瓦以上，累計裝機約8.6億千瓦，風電光伏發電量達到7300億千瓦時，風電光伏產業已經成為中國最具競爭力的產業之一。
中新社報導，國務院新聞辦公室26日舉行吹風會，劉明陽在會上表示，風電光伏發電裝機規模不斷擴大，已成為中國新增電源裝機和新增發電量的雙重主體。據統計，2023年1至6月，風電光伏新增裝機佔全國新增裝機的比重達到71%，新增發電量佔全國新增發電量54%以上，有力滿足了全國新增電量需求。
他說，風電光伏等新能源具有間歇性、隨機性、波動性等特點，但可以通過提升新能源發電預測精準度，配建合理比例的儲能設施，開展風光水火儲多能互補一體化基地建設等舉措，更加充分發揮風電光伏等新能源在迎峰度夏期間的保供能力。
他進一步指出，通過一系列舉措的實施，風電光伏發電在電力保供中的作用越來越明顯。根據電網公司的調度數據，2022年全國大部分地區風電光伏的平均出力約佔平均用電負荷的15%左右，最高可達用電負荷的40%。今年汛前4至5月，雲南省風電發電量65億千瓦時，同比增長92.1%，光伏發電量20.7億千瓦時，同比增長183%，有力緩解來水大幅偏枯、水電發電量減少對保供的不利影響，保障了5月底雲南水電蓄能水平，為應對入汛偏晚、保障電力穩定提供了重要支撐。
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