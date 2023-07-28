陸黃金消費量 上半年同期增16%
中國黃金協會日前公布的數據顯示，2023年上半年，大陸全國黃金消費量554.88噸，與2022年同期相比增長16.37%。其中：黃金首飾368.26噸，同比增長14.82%；金條及金幣146.31噸，同比增長30.12%；工業及其他用金40.31噸，同比下降7.65%。
中國國家統計局數據顯示，金銀珠寶成上半年商品零售類別中增長最快的品類。得益於居民收入的持續增長和避險需求的增加，實物黃金投資消費繼續較快增長。
2023年上半年，中國國內原料黃金產量為178.598噸，與2022年同期相比增產3.911噸，同比增長2.24%，其中，黃金礦產金完成139.971噸，有色副產金完成38.627噸。此外，2023年上半年進口原料產金65.397噸，同比增長17.50%，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金243.996噸，同比增長5.93%。
中國黃金協會表示，今年上半年，全國黃金企業生產恢復正常，主力礦山全部實現復工復產，產能恢復至疫情前水平，全行業呈現出穩中向好的高質量發展趨勢。
2023年上半年，美國銀行業危機及美國政府債務上限危機引發的避險情緒推動投資者湧入黃金市場，國際黃金價格大幅上揚。受匯率變化影響，中國國內金價增幅高於國際金價增幅。上海黃金交易所Au9999黃金6月底收盤價448.47元（人民幣，下同）/克，較年初上漲9.12%，上半年加權平均價格為432.09元/克，較上一年同期上漲10.91%。
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