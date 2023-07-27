大陸智慧手機Q2出貨6,570萬支年減2.1％ 華為逆勢大增76％

國際數據公司（IDC）27日發布手機季度追蹤報告顯示，今年第2季大陸智慧手機市場出貨量約6,570萬支，年減2.1％，降幅明顯收窄。上半年出貨量約1.3億支，年減7.4％。

廠商排名方面，第2季OPPO以17.7％的市占保持大陸國內手機市場第一。

每日經濟新聞報導，IDC表示，OPPO子品牌「一加」繼續維持高達三位數的年增幅，市占不斷提升，幫助OPPO整體市占穩步增長。

緊隨其後的是vivo，第2季大陸國內市占為17.2％，出貨量年減11.9％；榮耀和蘋果分別位列第三、第四，大陸國內市占分別為16.4％、15.3％。

受到關注的是，今年第2季華為和小米同時位列大陸國內手機銷售第五，前者市占為13％，後者為13.1％。

IDC表示，隨著新品發布節奏的正常，華為出貨量繼續恢復，第2季在領先廠商中增幅最大，年增76.1％。

IDC中國高級分析師郭天翔表示，目前觀察下半年新品的規劃研發，不管是蘋果還是安卓廠商，很難出現顛覆式的創新產品。

他還表示，新一代iPhone 15即將上市，安卓旗艦產品也會由於新一代旗艦晶片提前發布而更早上市，市場期待第4季中國大陸智慧手機市場能進入到明顯恢復的趨勢，但是反彈力度可能也會低於之前的預期，「整體中國智慧手機市場還是充滿了不確定性。」