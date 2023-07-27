大陸汽車製造業持續復甦 上半年利潤近9500億元 年增10%

據中國汽車工業協會（中汽協）整理大陸國家統計局數據顯示，2023年上半年大陸汽車製造業整體利潤為人民幣2,176.3億元（約新台幣9,532億元）， 年增10.1％，占規模以上工業企業利潤總額的比重為6.4%。

中汽協表示，上半年大陸經濟運行積極因素增多、工業生產穩步恢復、綠色低碳產業發展勢頭強勁，汽車製造業利潤延續恢復態勢，不過利潤年成長率回落，整體汽車製造業利潤率為4.8%，較去年同期微降。

中汽協統計，今年上半年，大陸汽車產銷量達1,324.8萬輛和1,323.9萬輛，分別年增9.3%和9.8%。其中，上半年新能源汽車產銷量達378.8萬輛和374.7萬輛，分別年增42.4%和44.1%，市場占有率達28.3%。

大陸國家統計局發布最新數據顯示，上半年全國規模以上工業企業利潤人民幣3.39兆元（約新台幣14.8兆元），年減16.8%，減幅較前5月收窄2個百分點；6月工業企業利潤按年下跌8.3%，減幅較前月收窄4.3個百分點。

分析認為，儘管6月數據已有明顯改善，且有設備製造業利潤由負轉正等亮點，但需求不足問題仍存，需要政策支持。

從企業類型來看，今年上半年，國有控股企業實現利潤年減21%；股份制企業年減18.1%；外商及港澳台商投資企業年減12.8%；私營企業年減13.5%。各類企業利潤仍持續收縮。

就行業觀察，在41個工業大類行業中，共有12個行業利潤總額按年增長，29個行業下降，其中電力、熱力生產和供應業利潤總額按年增長46.5%；電氣機械和器材製造業增長29.1%；汽車製造業增長10.1%；電腦、通訊和其他電子設備製造業則下降25.2%。