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陸國家金融監管局：持續加大重點領域和薄弱環節支撐

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為大陸國家金融監督管理總局。（取自澎湃新聞）
圖為大陸國家金融監督管理總局。（取自澎湃新聞）

大陸在疫後解封經濟復甦力度不夠。大陸國家金融監督管理總局表示，將持續加大重點領域和薄弱環節支持力度，並持續引導銀行保險機構加大支持力度、優化金融服務，尤其在確實服務擴大內需，及推動經濟持續回升

綜合第一財經、新華財經報導，大陸國家金融監督管理總局27日發布「2023年上半年銀行業保險業運行數據情況」。該數據顯示，2023年上半年，人民幣貸款新增15.73兆元，年比上漲2.02兆元。而在6月末，保險資金運用餘額為26.8兆元，年比增長為9.6%。

針對下一步，國家金融監督管理總局則表示，將持續加大重點領域和薄弱環節支持力度，引導銀行保險機構加大對消費的支持力度，規範發展消費金融產品和服務，鼓勵新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費，促進居住消費提升，積極發展服務消費，增強居民的消費信心。6月底，信用卡、汽車和其他綜合消費貸款比年初增加人民幣7,100多億元。

再來，確實做好對重點領域投資的融資保障。國家金融監督管理總局稱，要引導銀行保險機構持續推進重點領域補短板，加大對符合國家發展規劃重大項目的融資支持，「將金融資源重點投向能源、交通、水利、物流、生態環保等基礎設施，進一步推動金融服務製造業的發展」。

此外，報導還稱，大陸將支持改善民生力度不斷加大。在「個人住房貸款投放力度加大」，92%將用於支持購買首套房，合理滿足剛需群體信貸需求。住房租賃貸款年比增長90.2%。保障性安居工程貸款持續增長。

並且，將積極支持就業創業，創業擔保貸款年比增長14.9%。引導信貸資金持續投入教育、醫療等社會領域，教育行業貸款年比增長17.4%，助學貸款年比增長21.8%，衛生和社會工作貸款同比增長14.3%。支持補齊第三支柱養老短板。

國家金融監督管理總局有關負責人也表示，大陸國家金融監督管理總局下階段，「將著力抓好重點任務落實，牢牢把握高質量發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略任務，在轉方式、調結構、增動能上下更大功夫，推動銀行業保險業工作再上新台階」。

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