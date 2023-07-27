大陸官方頻頻出手 人民幣匯率即將止跌轉強？

人民幣對美元匯價早前持續走弱並跌破7.2大關，不過在大陸官方近日頻頻出手穩定匯市後，人民幣匯價已經出現止跌跡象。投資機構更預期，人民幣本輪貶值可能已經結束，未來人民幣將可望偏強勢運行。

針對當前中國經濟情勢，中共中央總書記習近平24日召開中共中央政治局。會議提出，「要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，市場認為這將為人民幣匯率回穩注入強心針。

大陸《觀察者網》報導，繼大陸央行及外匯局於20日決定，將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5。國家外匯管理局24日也宣布，將起草「國家外匯管理局關於進一步深化改革促進跨境貿易投資便利化的通知（徵求意見稿）」。

報導稱，官方將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5的消息一出，20日「在岸人民幣匯率單日上漲590個基點，接連收復7.20、7.19、7.18、7.17等整數關口、離岸人民幣對美元匯率應聲上漲觸及7.16，單日漲幅也達到622個基點。」

對此，民生銀行首席經濟學家溫彬解讀，所謂「跨境融資宏觀審慎調節參數」，是「跨境融資風險加權餘額上限」中的一個計算因子，上調該參數可以提高對應的風險餘額上限，便於境內企業和金融機構增加跨境融資額度，有利於跨境資金流入，優化資產負債結構。同時，境內外匯資金增加後，相應結匯需求增加，也能起到穩匯率的效果。

而國家外匯管理局所起草的「通知（徵求意見稿）」中，其中引起市場關注的一項條款為，該通知將中小科技企業納入了跨境融資便利化試點主題範圍，其中「部分轄內符合條件的高新技術、『專精特新』和科技型中小企業，可在不超過等值1,000萬美元額度內自主借用外債，其他地區轄內符合條件的高新技術、『專精特新』和科技型中小企業，可在不超過等值500萬美元額度內自主借用外債」。

此政策被市場人士認為，有助於境內科技型中小企業增加跨境融資來源，擴大資金跨境流入，有助於增加境內外幣流動性，進而發揮穩定外匯市場預期的作用。24日晚間，人民幣離岸價也迅速回升，一度漲到7.14關口。

有交易員稱，「無論是調高企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數，還是提升部分地區科技型中小企業自主借用外債額度，境外投資機構普遍注意到中國相關部門正在積極引導海外資金流入，以增加境內外幣流動性令人民幣匯率企穩」。

考慮當前境外美元融資利率高企，市場對上述兩大措施能否吸引大規模美元資金入境存在一定分歧，但他指出，「外匯市場正形成的共識是，這或許相關部門一系列穩匯率組合拳的『第一步驟』」。

大陸中信證券26日發布的研究報告稱，近期大陸政治局會議對於人民幣的「提振利好」，而美元匯率對人民幣的貶值壓力正在逐漸消退。顯示「在政治局會議催化、股債市場料將逐步迎來資本流入、美元指數偏弱震盪的三重利好下三重利好的刺激下，人民幣本輪貶值或已結束」。並預估，未來人民幣將有望偏強勢運行。