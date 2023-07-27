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陸全年用電量 料同比增6%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸下半年全社會用電量，料同比增長6%到7%。圖為重慶永川500千伏輸變電工程投運。（中新社）
大陸下半年全社會用電量，料同比增長6%到7%。圖為重慶永川500千伏輸變電工程投運。（中新社）

中國電力企業聯合會（中電聯）25日發布的2023年上半年大陸全國電力供需形勢分析預測報告稱，上半年，大陸電力供應安全穩定，電力消費增速穩中向好，電力供需形勢總體平衡；預計2023年全年全社會用電量9.15兆千瓦時，同比增長6%左右，其中下半年全社會用電量同比增長6%到7%。

中新社報導，據中電聯介紹，上半年，製造業用電量同比增長4.3%。分大類看，高技術及裝備製造業上半年用電量同比增長8.1%，超過製造業整體增長水平3.8個百分點。上半年，電氣機械和器材製造業用電量同比增長26.0%，其中太陽能設備及元器件製造業用電量同比增長76.7%；汽車製造業、醫藥製造業用電量同比增速超過10%。在新能源汽車快速發展帶動下，新能源車整車製造上半年用電量同比增長50.7%。

此外，上半年，四大高載能行業用電量同比增長2.5%，其中，一、二季度同比分別增長4.2%和0.9%；黑色金屬冶煉和壓延加工業上半年用電量同比下降1.6%。消費品製造業上半年用電量同比增長3.0%，季度用電量增速從一季度的下降1.7%轉為二季度增長7.1%；食品製造業、酒／飲料及精製茶製造業上半年用電量增速超過5%。其他製造業行業上半年用電量同比增長8.1%。 　　

用電負荷方面，預計夏季大陸全國最高用電負荷比2022年增加8000萬千瓦至1億千瓦。電力供應方面，實際增加的穩定有效供應能力低於用電負荷增加量。從供需平衡看，在來水、燃料供應和機組運行總體正常情況下，預計2023年迎峰度夏期間大陸電力供需總體緊平衡，其中，華東、華中、南方區域高峰時段電力供需形勢偏緊。

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