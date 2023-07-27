台商遼寧行 現場簽約9項目

「創新促振興．2023台商遼寧行」活動25日在瀋陽開幕。在當日舉行的台資赴遼投資政策說明會中，遼寧省相關部門就裝備製造、電子資訊、醫療康養、現代農業等重點領域作了推介說明，現場簽約9個項目，投資金額3.2億美元。

新華社報導，據介紹，本次活動為期5天，由大陸全國台聯、遼寧省委統戰部主辦，遼寧省台辦、省台聯承辦，致力於為遼台經貿合作提供更廣闊的空間，深化遼寧與台灣企業溝通對接，共有100餘名台商參加活動。

大陸全國台聯黨組書記、副會長紀斌說，希望台商進一步了解遼寧各地經濟社會發展、台胞創業發展等，將遼台兩地特色產業與資源優勢結合，創造互利雙贏。

遼寧省委常委、省委統戰部部長胡立傑表示，當前遼寧發展預期持續向好，人流、物流、資金流活躍度明顯提升。遼寧將一如既往尊重、關愛台商，打造一流營商環境，讓大家投資放心、創業安心、發展順心。

台灣工業總會理事長、聯華神通集團董事長苗豐強表示，加強交流合作是兩岸工商界共同的願望。遼寧裝備製造、石油化工行業的傳統優勢明顯，台企在人工智能、自動化製造領域經驗豐富，和遼寧建設現代化產業體系的目標具有很大互補性。台灣工業總會看好遼寧的發展，將推動更多台灣企業與遼寧持續擴大交流。