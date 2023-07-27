陸54個千億縣 難拉平城鄉差距

2022年中國大陸54個縣域進入「GDP千億俱樂部」（簡稱千億縣），這些縣域何以進入GDP千億俱樂部？其模式和經驗受到關注。

中新社報導，大陸縣域GDP占大陸全國GDP的比率在40%左右。當日賽迪顧問發布的《2023中國縣域經濟百強研究》顯示，2022年，千億縣總數達到54個，完成GDP8.6兆元（人民幣，下同），占大陸全國經濟總量的7.1%。

其中，昆山市位列第一，地區生產總值超過5000億元。千億縣名單新增伊金霍洛旗、瓦房店市、東台市、高郵市、仙桃市、沛縣、閩侯縣、鄒城市、儀徵市、壽光市，其中7個縣域地區生產總值名義增速高於6%。 縣域在產業集群培育方面取得突出進展。2022年工信部公布的100家中小企業特色產業集群中，39個位於縣域，占比接近四成。如：昆山小核酸創新型產業集群、宜興水環境產業集群、天門生物醫藥產業集群，縣域成為培育中小企業產業集群重要的載體。

賽迪顧問業務總監兼縣域經濟研究中心主任余德彪說，縣域經濟是當前穩定宏觀經濟大盤的重要發力點。以千億縣為代表的縣域經濟發展勢頭強勁，為了更多的縣域邁上千億縣的躍升提供了借鑒。

據余德彪介紹，當前千億縣形成了六大典型發展模式：以昆山市、江陰市、慈溪市、義烏市等為代表的長江三角洲城市群創新驅動主導模式；以晉江市、南安市等為代表的粵閩浙沿海城市群產業集群驅動主導模式；以長沙縣、瀏陽市、寧鄉市為代表的長株潭城市群區域融合驅動主導模式。

此外還有，以龍口市、膠州市為代表的山東半島城市群傳統產業升級驅動主導模式；以神木市、准格爾旗為代表的呼包鄂榆城市群資源驅動主導模式；以仁懷市為代表的核心企業驅動主導模式。

以長江三角洲的創新驅動主導模式為例，余德彪解析說，這種模式的特點是百強縣、千億縣的數量眾多，技術創新、模式創新的能力強。其特點一是創新要素驅動，二是聚焦細分產業，三是一縣一特色。

不過，由於大城市的虹吸效應，縣域經濟仍然面臨挑戰。

大陸工業和信息化部前部長、中國工業經濟聯合會會長李毅中表示，一是縣域GDP占大陸全國GDP的比重過早過快下降，2012年縣域GDP占全國GDP比重達54.9%，之後一路下跌；二是縣域經濟中工業占比過早過快地下降。

縣城是連接城鄉重要的節點，不僅為生活在縣城的人口提供安居樂業的條件，而且還能有效為5億居住在鄉村的人口就業提供高品質的公共服務。今後如何發展縣域經濟，千億縣或許帶來一些啟示。

北京大學政府管理學院副院長陸軍認為，現在發展縣域經濟的重點是打破技術和數位在城鄉之間的鴻溝。工業經濟的發展可彎道超車，但數位經濟、智慧經濟的發展過程中彎道超車可能很難，因此要盡快實現城鄉間的數位化均等發展格局。