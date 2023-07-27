陸證監會部署 激發資本市場活力

中國大陸證監會近日召開今年系統年中工作座談會，總結工作，分析形勢，研究部署下半年重點工作。

中新社報導，證監會25日晚間披露了相關訊息。會議指出，今年以來，證監會系統緊緊圍繞中國式現代化這個中心，統籌推進資本市場改革發展穩定各項工作。做好下半年工作，要進一步激發資本市場活力，提升資本市場功能，更好服務高質量發展。證監會下半年將重點抓好以下六方面工作。

一是進一步突出穩字當頭、穩中求進。堅持以市場穩、功能穩、政策穩，促進預期穩。科學合理保持IPO（首次公開發行）、再融資常態化，統籌好一二級市場的動態平衡。健全資本市場風險預防預警處置問責制度體系，切實維護市場平穩運行。支持民營企業通過資本市場實現高質量發展，提升平台企業常態化監管水平，推動平台企業規範健康持續發展。

二是進一步提升服務重大戰略的質效。著力健全支持優質科技型企業的制度機制，堅守科創板、創業板定位，進一步提升服務的精準性。推動公司債和企業債協同發展，做優做強科創債，抓緊推動消費基礎設施等新類型公募REITs（不動產投資信託基金）項目落地。進一步提升期貨市場功能，更好服務經濟平穩運行大局。

三是進一步深化資本市場改革開放。推動註册制改革走深走實，扎實推進投資端改革和監管轉型。高質量建設北京證券交易所，一體強化新三板市場培育功能，打造服務創新型中小企業主陣地。統籌開放和安全，做好境外上市備案管理工作，推出更多「綠燈」案例。

四是進一步加大資本市場防假打假力度。強化穿透監管，探索運用更多現代科技手段，提升問題線索發現能力。強化會計師事務所、律師事務所等中介機構把關責任，加大對第三方配合造假懲治力度。

五是堅守監管主責主業。全面落實私募投資基金監督管理條例，完善配套規則和機制，對創投基金實施差異化監管安排，優化行業發展環境。深入實施新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案，健全促進常態化分紅的機制安排，督促上市公司規範運作、誠信經營。完善行業機構監管制度體系。

六是堅決守牢風險底線。不折不扣落實中共中央、國務院關於促進房地產市場平穩健康發展、有效防範化解地方債務風險等部署。堅持股債聯動，繼續保持房企資本市場融資管道穩定。