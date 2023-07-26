陸商務部：「中尼自貿協定談判」 與尼加拉瓜已實質性完成

經過4輪談判後，大陸商務部部長王文濤25日透過視訊方式會見尼加拉瓜發展、工業和貿易部部長貝穆德斯，共同宣布實質性完成「中尼自貿協定談判」。雙方商定，將加緊做好有關技術準備並履行國內批准程序，力爭儘早簽署和實施協定。

大陸商務部官方新聞稿指出，中尼商簽自貿協定是落實兩國領導人共識的重要舉措，將為兩國經貿往來提供製度性保障，有利於進一步提升雙邊經貿合作水平，推動新時代中尼雙邊關係取得更大發展。

除了王文濤與貝穆德斯外，25日的視訊會議另有大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，尼加拉瓜總統投資、貿易和國際合作顧問勞雷亞諾，尼加拉瓜財政和公共信貸部部長阿科斯塔等出席。

兩國最近一次有關自貿協定的談判於7月3日至5日進行。當時大陸方面由王受文率團赴尼加拉瓜，與貝穆德斯為首的代表團，圍繞貨物貿易、跨境服務貿易、金融服務、商務人員臨時入境等議題進行磋商。雙方當時便同意爭取於7月底前完成談判。此外，兩國於今年5月1日已先行實施「中尼自貿協定早期收穫」。

尼加拉瓜於2021年12月與台灣斷交，與中國復交。值得注意的是，根據大陸海關總署統計，2022年中尼貿易額7.6億美元，較中尼復交前的2021年，減少了7.1%。且大陸大賺貿易順差，出口額7.2億美元，進口額0.36億美元，自貿協定對尼國的實質效益有待觀察。

根據大陸商務部網站，大陸截至目前已簽署20個自貿協定，涉及27個國家或地區。