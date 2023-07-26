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寧德時代上半年獲利人民幣207億元是比亞迪兩倍

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
寧德時代上半年獲利人民幣207億元，年增153%。（網路照片）
寧德時代上半年獲利人民幣207億元，年增153%。（網路照片）

全球動力電池龍頭寧德時代公布今年上半年財報，營收人民幣1892億元，年增67%，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣207億元（約新台幣910億元），年增153%，換算平均每天賺人民幣1.1億元（約新台幣4.8億元）。

澎湃新聞報導，此前寧德時代在電池方面的主要競爭對手比亞迪也公布半年報預告，上半年比亞迪歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣105億元至117億元，由此計算，寧德時代的上半年的淨利幾乎是比亞迪的兩倍。

寧德時代雖然目前市占率依舊保持第一，但與競爭對手差距在縮小，大陸國內市場，上半年寧德時代的市占率為43.60%，與第二名比亞迪的29.85%差距縮小至13.75個百分點。

在毛利率上，寧德時代的四大主營業務顯示出兩升兩降的趨勢。其中，動力電池系統的毛利率20.5%，提高5.3個百分點，儲能電池系統毛利率21.3%，提高14.8個百分點，電池材料及回收毛利率16.9%，電池礦產資源的毛利率11.9%。

在產能利用率方面，上半年，寧德時代的產能為254GWH，在建產能為100GWH，產量為154GWH，產能利用率為60.5%。跟2022年全年相比下降22.9個百分點，2022公司的產能利用率為83.4%。

寧德時代表示，在動力電池領域，根據全球諮詢機構 SNE Research資料，公司2017至2022年連續六年動力電池使用量排名全球第一，2023年1-5月公司動力電池使用量全球市占率為36.3%，較去年同期提升1.7個百分點，仍排名全球第一。

寧德時代表示，今年上半年公司實現產品技術持續升級，上半年研發費用投入達人民幣98.5億元，年增70.7%。動力電池方面，麒麟電池已實現量產裝車，助力CLTC 綜合工況續航 1,000公里以上車型的上市；發表全新的凝聚態電池，拓寬以高安全和輕量化為核心的應用場景；宣佈4C麒麟電池首發平台和鈉離子電池首發車型，推進 M3P電池產業化。

寧德時代表示，公司擁有研發技術人員1萬7,998名，其中，擁有博士學歷的283名、碩士學歷的2,972名;截至6月30日，公司擁有6,821項境內專利及1,415項境外專利，正在申請的境內和境外專利合計1萬3,803項。

寧德時代 人民幣 市占率

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