上海「萬企興萬村」 民企發力

近年來，上海民營企業踴躍投身「萬企興萬村」和推動鄉村全面振興行動。據不完全統計，上海共668家民營企業參與「萬企興萬村」行動，興村849個，投資總額近55.4億元（人民幣，下同），捐款捐物2.17億元。

中新社報導，上述是大陸全國工商聯副主席、上海市政協副主席、上海市工商聯主席壽子琪24日在上海民營企業參與「萬企興萬村」行動暨上海民營企業「百企結百村」行動推進會上所表示。

壽子琪表示，「萬企興萬村」、「百企結百村」行動是一項系統工程，要加強資源統籌，發揮各自優勢。民營企業要發揮稟賦，當好「生力軍」，結合自身特點優勢，探索民企助力鄉村振興的多樣化路徑；金融機構要扛起責任，當好「助力者」，加大融資服務力度，不斷創新金融產品和服務模式，提供精準有效服務；各相關部門要加強聯動，當好「推動者」。

以「萬企興萬村」行動為抓手，上海各區大力支持民營企業參與鄉村振興。民營企業積極參與「萬企興萬村」行動，為鄉村振興注入了更多活力。

上海松林食品（集團）有限公司以「龍頭企業+合作社+家庭農場」模式，堅持種養結合，增加就業，提高農民收入；清美集團通過村企共建平台，帶動產業發展、盤活集體資產，建設現代農業產業示範基地，實現企業和地方互促共融。

上海由由（集團）股份有限公司建成集育苗、種植、生產、加工一體的植物工廠，探索應用了現代設施溫室技術。

上海市農業農村委員會總經濟師、上海市鄉村振興局總經濟師施忠表示，將堅持在農業供給側上下功夫，在市場需求側上做文章，把「鄉村所需」與「企業所能」緊密結合起來，實現社會資源與鄉村振興有效對接，促進市場要素雙向流動，共同走出一條村企共建、城鄉融合發展的新路子。

會上，上海市「萬企興萬村」行動先進典型選樹創建工作正式啟動，將圍繞項目類、區域類、機構類三個類別進行典型選樹創建，充分發揮先進典型示範帶動和輻射激勵作用。