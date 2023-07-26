500兆瓦級水輪機 助推水力發電

來自四川德陽消息，在大唐公司和東方電機的大力支持下，國機重裝所屬二重裝備研製的世界最大單機容量500兆瓦級沖擊式水輪機轉輪中心體鍛件，已經順利通過三方聯檢，鍛件探傷零缺陷，所有檢驗指標完全符合合同技術要求，成功下線。

沖擊式水電機組是大陸加快西南水電基地建設重大需求的主力機型。其中，轉輪是水電機組中研發難度最大、製造難題最多的核心部件，而中心體鍛件則是高水頭大容量沖擊式轉輪的重要組成部分。二重裝備歷時80餘天，完成了鍛件從冶煉到產品最終聯檢等系列關鍵工序，在水電用特大型馬氏體不銹鋼鍛件領域實現了鋼水純淨化冶煉、厚大餅類件形性控制仿形鍛造和熱處理組織調控等方面的重大突破，標誌著二重裝備掌握了500兆瓦級沖擊式轉輪中心體鍛件製造全流程關鍵技術。

據悉，該鍛件成品達到百噸級，將應用於現階段大陸唯一可開展500兆瓦級高水頭大容量沖擊式機組研製及應用示範的水電項目、大唐西藏扎拉水電站。紮扎水電站為玉曲河流域兩庫七級開發中的第六級，利用60公里幾字大拐彎天然落差，截彎取直形成了近700公尺高的水頭，是大陸研製大容量沖擊式水輪發電機組的支撐項目。