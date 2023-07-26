華南最大貨櫃船 可載1.6萬櫃

由中國船舶集團旗下廣船國際聯合中國船舶工業貿易有限公司建造的MSC16000TEU集裝箱船1號船24日在廣州南沙命名交付。該船船長366米，型寬51米，型深30.2米，設計吃水14.5米，最多可運載16616個標準集裝箱，是目前華南地區建造的最大噸位的集裝箱船。

中新社報導，在命名儀式上，命名嘉賓將該船命名為「MSC NOA ARIEILA（MSC諾亞·阿莉拉）」號。這型船於2021年3月簽訂建造合同，計畫在廣船國際建造8艘，由MSC地中海航運公司下單建造，中國船舶租賃公司和招銀金融租賃有限公司以直租形式給予融資。

在此之前，包括廣船國際在內的華南地區造船企業還從未建造過噸位如此之大的超大型集裝箱船，在承接該批量船訂單後，廣船國際在中國船舶集團大型集裝箱船專家組的指導下，積極開展大型集裝箱船建造技術攻關，先後攻克了止裂鋼切割與焊接、止裂鋼機器人自動焊接等技術難題。

這型船上配備了脫硫脫氮系統，1至6號船預留了液化天然氣（LNG）動力功能，7至8號船採用LNG雙燃料推進系統，滿足最新的環保排放標準要求。該船還配備了世界領先的空氣減阻系統，可以向船底表面噴射空氣，減少航行阻力，有效提高燃料效率。作為最新一代的大型集裝箱船，該型船不僅綠色環保，而且節能高效，各項技術指標均達到世界領先水平。

「這艘船配備了一台功率達到4000kW的軸帶發電機，當船舶在正常航行的情況下，這台軸帶發電機與1台主發電機併網，可以滿足全船的用電需求。通過前段時間的航行試驗，充分證明了本船軸帶發電機性能的優越性，得到了船東船檢的認可」。項目經理楊偉說。

截至目前，華南地區建造的三大主力船型（油船、散貨船、集裝箱船）規格之最均由廣船國際創造。除了此次命名交付的16000TEU集裝箱船「MSC NOA ARIEILA」號外，還有在2014年交付的32萬噸超大型原油船（VLCC）系列船和2019年交付的30萬噸超大型礦砂船（VLOC）系列船。