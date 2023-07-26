陸國際載客航班量 僅疫情前44%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中共中央政治局昨天召開會議，當中提到「要增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通」。不過此前中國民航局預計，直到今年年底國際客運航班量只有望恢復至疫情前的60至65%。

中共中央政治局24日召開會議，分析研究當前中國經濟形勢，部署下半年經濟工作，其中特別提到「要增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通。」

第一財經報導，根據此前中國民航局在半年工作會上透露，截至今年6月底，國際客運航班每周有3368班，通航62個國家，分別恢復至疫情前的44%、86%。與國內航班量已經超過疫情前的水準相比，國際航班的恢復速度較預期慢。

根據航班管家發布的最新一期民航運行周報，2023年第29周的國際航線航班量有7361架次，比之前一周上升1.5%，比2019年同期下降52.8%；國際航班的目的地中，東南亞占比42.9%，居於區域首位。其中，中國至韓國的航班量居於首位，中韓航班恢復率超過60%。

從恢復率看，中英之間的航班恢復率最高，達到96.7%，其次是中國到中東和新加坡，分別達到75.8%和71.5%。中共中央政治局強調要「穩定暢通」的中歐航班，恢復率只有48.5%。

中美航班的恢復率最少，只有6.4%。

中國民航局局長宋志勇在半年工作會上預計，全年國際客運市場的復甦將呈現先慢後快、先周邊後遠程、先國內後外國的情況，下半年國際航空客運市場將加快恢復，國際客運航班量有望恢復至疫情前的60至65%。

報導表示，這意味著，到今年年底，中國的國際客運航班量仍無法恢復到疫情前的水平。

宋志勇又表示，上半年受境外旅遊市場恢復滯後、航班運行組織周期偏長、部分國外機場保障能力不足以及地緣政治等因素影響，造成國際客運市場恢復滯後於國內。

一家國內航司市場部人士透露，目前中國未恢復旅行團到日本，韓國，澳洲等國，一定程度上影響旅客的出境需求；疫情期間關閉的各地簽證中心需時間陸續恢復，影響旅客的簽證及出境速度。部分國外機場人力不足也阻礙航班加快恢復。

報導又提到，兩國間的航權談判進度也影響國際航班的恢復情況，這主要集中在美加和歐洲國家。

如中美之間的航班增加依據對等原則，需要中美兩國的航權談判商定；而上半年多家航司增加了中法之間的國際航班，主要是受法國總統馬克宏訪中後，中法兩國聯合聲明中要求「盡快將航空連通恢復至疫情前水平」的推動。

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