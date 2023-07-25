避險情緒升 大陸上半年黃金消費年增16%

在美國債限違約風險與銀行危機下，大陸避險資金湧進黃金市場。據中國黃金協會最新統計數據顯示，今年上半年大陸黃金生產和消費均呈現穩步增長：黃金產量178.598噸，按年增長2.24%；黃金消費量554.88噸，按年增長16.37%。

上證報報導，大陸2023年上半年進口原料產金65.397噸，年增17.50%，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金243.996噸，年增5.93%。

生產面上，今年上半年大陸主力礦山全部實現復工復產，產能恢復至疫情前水平。大型黃金企業（集團）境內礦山礦產金產量70.861噸，佔全國的比重為50.63%。紫金礦業、山東黃金和赤峰黃金等企業境外礦山實現礦產金產量28.906噸，年增21.13%。

在消費面上，今年上半年黃金首飾消費量368.26噸，年增14.82%；金條及金幣消費量146.31噸，年增30.12%；工業及其他用金消費量40.31噸，年減7.65%，顯示黃金首飾消費獲得大陸消費者青睞。

對此，央視報導援引黃金分析師李洋分析，從黃金首飾消費的產品類別來看，消費者更傾向於購買輕克重產品，同時，消費者愈來愈傾向購買更具時代氣息飾品。上證報也指出，黃金消費的增加得益於居民收入的持續穩定增長和避險需求的增加，實物黃金投資消費繼續較快增長。

2023年上半年，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊年增10.55%，成交額雙邊年增21.66%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊年增34.02%，成交額雙邊年增40.91%。黃金品種在量跟金額上全面增長。

2023年上半年，中國人民銀行累計增持黃金102.95噸。自2022年11月至2023年6月，中國人民銀行已連續8個月增持黃金，大陸黃金儲備截至6月底達到2113.48噸。