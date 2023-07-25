北京上半年進出口 年增5.9%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

北京海關表示，2023年上半年北京地區（含中央在京單位，下同）進出口1.79萬億元（人民幣，下同），較去年同期（下同）增長5.9%，高於大陸全國進出口增速3.8個百分點，占全國進出口總值的8.9%。

中新社報導，今年上半年，北京地區進口1.5萬億元，增長4.5%；出口2881.4億元，增長13.9%，高於全國出口增速10.2個百分點。

從貿易夥伴看，北京地區前五大貿易夥伴分別為歐盟、美國、東盟（東協）、瑞士、澳大利亞，與新興市場貿易呈現快速增長態勢。前6個月，北京地區與「一帶一路」沿線國家和地區進出口9079.7億元，占同期北京地區進出口總值的50.9%，其中對阿根廷進出口36.9億元，增長132.7%；與金磚國家貿易中，對巴西、南非、印度分別進出口912.2億元、274.5億元、106.3億元，分別增長46.9%、34.5%、34.3%。

今年上半年，京津冀地區進出口值2.46萬億元，增長4.6%，高於全國增速2.5個百分點。其中，北京進出口占京津冀地區進出口的72.6%。

今年上半年，北京推進國際科創中心建設取得良好成績。383家北京專精特新「小巨人」企業進出口66.6億元，增長20.6%。與此同時，北京地區的「新三樣」產品出口顯著增長。其中，出口電動載人汽車11.5億元，增長298.2%；出口鋰離子蓄電池8.7億元，增長67.9%；出口太陽能電池15.2億元，增長398.3%。

此外，6月份，北京地區汽車進口118.5億元，增長10.5%。

在汽車進口回暖的帶動下，6月份，北京地區消費品進口226.8億元，增長3.1%，實現年內月度同比增速首次正增長。

北京 新興市場 美國

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