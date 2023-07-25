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規模13.7兆元 陸引民資救經濟

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國大陸發改委昨發布通知，鼓勵民間資本參與投資重點行業，包括交通、水利、清潔能源、新型基礎設施、先進製造業等領域。發改委並公布，目前各地已呈報總投資約人民幣三點二兆元（約台幣十三點七兆元）的兩千九百多個準備推介給民間資本投資項目，正在完善對接平台，近日將啟動。

大陸發改委昨舉行記者會，說明民間投資情況，同時發布「關於進一步抓好抓實促進民間投資工作，努力調動民間投資積極性的通知」文件。

就當前民間投資，發改委固定資產投資司長羅國三指出，去年以來，民間投資成長面臨較大困難和下行壓力。去年民間投資成長百分之○點九，占整體投資比重為五四點二，而今年上半年，民間投資增速和占整體投資比重都有所下降。

發改委固定資產投資司副司長韓志峰坦言，今年以來，大陸民間投資成長確實承受較大壓力，且面臨需求不足影響信心、地方工作缺乏創新及「不敢投、不會投、不能投」等多方面問題。

他並指出，針對民間投資面臨的問題，發改委提出相應措施。例如投資方向不明，發改委將明確一批鼓勵民間投資參與的重點行業，全面梳理吸引民間資本參與的項目清單，加大項目推薦力度。

韓志峰舉例，針對「要素獲取」困難，官方將建立重點民間投資項目庫，引導有關方面加大融資支持和要素保障；至於准入門檻，將搭建民間投資問題反映和解決管道，從制度和法律上落實對國企、民企平等對待的要求。

不過，他也說明，今年上半年，除房地產開發以外的民間投資年增率仍有百分之九點四，增幅比全部投資高五點六個百分點；製造業民間投資成長八點四，比製造業整體投資高出二點四個百分點，特別是清潔能源、電動汽車等領域較活躍。

據發改委昨發布文件，對持續增強民間投資意願和能力，調動民間投資積極性等，提出十七條建議。其中，明確一批鼓勵民間資本參與的重點細分行業。

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