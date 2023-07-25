大灣區住宅成交量 先升後回

戴德梁行日前在香港發布2023年上半年大灣區住宅市場及商業物業投資市場回顧及展望。報告顯示，大灣區整體住宅市場在「通關」後出現先升後回的情況，專家預計2023全年總成交有望達到43萬至46萬宗，比上年升約7%至15%。

根據報告數據，2023年上半年大灣區整體一手住宅成交宗數錄得約22.2萬套，銷售數字同比和環比分別升16.1%和4.7%。

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻在日前的記者會上表示，在「通關」初期，今年首季大灣區住宅市場成交曾一度反彈，但自4月起，住宅成交再次放緩，以一手銷售數字為例，6月銷售套數比3月高峰期跌超過四成，市場缺乏上升動力。

陶汝鴻談及今年下半年成交量走勢時表示，此方面還需視乎整體經濟基調。近月大灣區內各內地城市陸續放寬樓市調控政策，包括放寬參考價和限購等措施，預料下半年每月將平均錄得約3.5萬宗至4萬宗成交，使2023全年總成交有望達到43至46萬宗，比上年升約7%至15%。

二手市場方面，陶汝鴻表示，根據戴德梁行提供的深圳中高端二手住宅價格指數，今年第二季二手樓價較2021年頂峰回落8.9%，意味二手市場有明顯下行壓力。