陸頻釋政策利多 給民企定心丸

民營經濟已成為推進中國式現代化的生力軍。今年以來，中國密集出台政策禮包，支持民營經濟發展，提振市場信心。其中的重磅利好當屬近日公布的《中共中央 國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》（以下簡稱《意見》）。

中新社報導，今年以來，已有不少地方將支持民營經濟的發展作為重要抓手，對民營經濟釋放更多利好信息。廣東省強調，支持民營企業投資建設抽水蓄能、新型儲能、太陽能發電、風電、充電樁等能源類項目，不得對民間投資設置附加條件和歧視性條款。

上海市制定20條政策促進民營經濟和民間投資發展，強調著力破除隱形壁壘，營造公平市場准入環境；天津市強調，強化合法權益保護，穩定民營經濟發展預期。

四川省提出，聚焦民營市場主體最關心、最突出的問題，開展政策清理完善、融資難題破解、拖欠賬款清理、資源要素保障、政務服務效能提升等行動。此外，民營經濟大省浙江和福建等地，也相繼明確提出對民營經濟的支持。

梳理今年各地關於支持民營經濟發展的政策舉措可發現，優化營商環境、破除市場准入隱形壁壘、加強金融和政務服務保障、鼓勵和支持民間資本參與重大工程項目、鼓勵創新發展和轉型升級等是各地政策重要方向。

除了地方，中央各部委近期也密集召開系列座談會。其中，國家發改委主任鄭栅潔主持召開了多場民營企業家座談會，瞭解民營企業家對宏觀政策落實情況的真切感受；商務部、工信部、國家市場監管總局、國務院國資委等部門也相繼召開企業座談會，聽取企業經濟發展情況和面臨的困難與挑戰。

民營經濟愈發受到重視。國家發改委副主任李春臨說，一段時間以來，民營經濟發展環境發生了一些變化，不少民營企業遇到了一些困難和問題，民營經濟發展信心受到了一定影響，迫切需要完善一批基礎制度、出台一批管用舉措、推廣一批經驗做法、更好提振信心，促進民營經濟高質量發展。

《意見》的發布，鼓舞了民營企業。著眼長遠，中國加大對民營經濟的支持，不僅提振民營經濟的信心，還給予其更多的安心。中國財政科學研究院院長劉尚希分析指出，推動民營企業發展，需要多在「安心」兩個字上做文章。法治化是為民營企業發展提供長期穩定預期的重要前提，《意見》特別強調法治化，是給予民營企業的「定心丸」。