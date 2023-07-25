抓東盟的胃 廣西建水果交易中心
廣西壯族自治區官方日前召開新聞發布會表示，廣西水果與東盟國家水果互補性強，沃柑、金桔、蜜橘、葡萄常年暢銷東盟。廣西啟動中國—東盟水果交易中心建設，打造面向東盟的區域性水果集散中心。
中新社報導，廣西農業農村廳副廳長、一級巡視員梁紀豪表示，廣西雨水豐沛，光照充足，2022年園林水果種植面積超2000萬畝，水果產量3080萬噸，已連續5年保持全國第一，其中柑橘產量占全球柑橘產量十分之一。當地年水果生產總值超1700億元人民幣，打造中國知名「果盤子」成效顯著。
作為中國面向東盟的前沿，廣西通過實施「桂品出鄉」、「桂品出海」工程，多措並舉推動水果更大範圍、更多品種、更好品質遠銷海外，形成立足廣西、連接東盟、產業互補、產品互銷的水果產業良性發展格局。
廣西商務廳二級巡視員楊勇表示，今年以來，該廳共組織7個批次經貿團，赴14個國家開展經貿活動，一批水果企業隨團出訪，促進廣西水果開拓海外市場，一步步香飄全球。
楊勇表示，廣西致力于幫助水果企業找訂單、提銷量，計畫於今年8月底在日本大阪舉辦2023年中國廣西商品博覽會暨「桂品」出口日本站，組織「桂果」企業參展；組團參加9月在廣州舉辦的2023年國際水果展。廣西還將進一步引導水果企業與「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）成員國在水果貿易等方面開展交流，不斷拓展國際合作新空間。
近年來，廣西加大國家有機產品、綠色食品、香港優質「正」印等高端品質認證力度，運用國際先進的質量認證技術手段提升水果美譽度。2022年至今，廣西新增水果產業類香港優質「正」印認證證書29張。
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