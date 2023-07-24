疫情影響兩岸媒體交流 陸媒盼恢復駐台

由大陸國台辦與中國記協舉辦的年度「海峽兩岸記者聯合採訪活動」，24日在甘肅畫下句點，在9天的行程中，大陸媒體與台灣媒體交流的重點話題，就是期盼能夠恢復因為疫情而受阻的新聞交流，得以重新駐點台灣。

此次參與聯合採訪活動的有新華社、人民日報、央視、大陸央廣、國廣、中國新聞社、中國日報、中國台灣網、廈門衛視、福建廣電、東南衛視等，當中多間疫情期間被迫撤點的媒體，都對台灣的同業提到，希望能夠盡快恢復駐點。

兩岸媒體相互駐點採訪，是兩岸新聞交流、資訊傳播的重要管道，大陸與台灣分別在1994年、2000年開放對方媒體駐點採訪。期間的高峰，台灣曾有至少13家媒體駐點大陸；大陸則有10家媒體駐點台灣，包含5家大陸中央媒體與5家地方媒體。

陸委會官網釋出的統計顯示，2016年到2023年5月，有683人次陸媒駐點台灣採訪，陸委會也曾公開指出，兩岸新聞交流有助於增進雙方人民相互了解，並發揮促進資訊對等交流的作用。

而根據外交部最新公布的消息，以駐點形式在台灣採訪的外媒已達75家、有137人，且涵蓋20國，相較2020年成長了逾3成，其中2020年至今新增的外媒共29家、63位記者，同時也於近期將外媒「駐華記者證」改為「駐台記者證」，以避免「混淆」。

不過，相較於外媒「蓬勃發展」，陸媒駐台其實相較2020年則是近乎腰斬。新冠疫情後，受到我方對大陸地區民眾來台專業交流等實施各種邊境管制影響，導致大陸記者無法正常輪替，曾有記者過年不敢返回大陸，其餘的則是返回過春節後形同撤點，迄今難以恢復。仍在台灣駐點的陸媒家數，還少於台灣媒體駐點北京的家數。

據了解，疫情前最多有逾30名大陸記者駐台，目前則僅有新華社、大陸央廣、央視、福建日報、廈門衛視、湖南衛視共6家9位記者在台灣駐點採訪。近期有幾間大陸媒體正積極申請恢復駐點，雖然我方政府並未通案開放，但若以個案形式恢復部分陸媒駐點，未來駐點的陸媒家數也可能迎來復甦。