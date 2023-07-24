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大陸國家外匯局：擬擴大「跨境融資便利化」試點政策

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家外匯局近日透露，將進一步擴大跨境融資便利化試點範圍。（取自澎湃新聞）
大陸國家外匯局近日透露，將進一步擴大跨境融資便利化試點範圍。（取自澎湃新聞）

為增加企業的「惠及面」，大陸國家外匯管理局正式起草「國家外匯管理局關於進一步深化改革促進跨境貿易投資便利化的通知（徵求意見稿）」，公開徵求意見，來推廣大陸跨境融資便利化試點政策。

據第一財經報導，大陸國家外匯管理局24日提出，對全國推廣跨境融資便利化試點政策通知的意見徵求，未來會將科技型中小企業納入跨境融資便利化試點主體範圍，進一步來支持中小企業科技創新。

報導還指出，天津、上海、江蘇、山東（含青島）、湖北、廣東（含深圳）、四川、陝西、北京、重慶、浙江（含寧波）、安徽、湖南、海南省轄內符合條件的高新技術、「專精特新」和科技型中小企業，可在不超過等值1000萬美元的額度內自主借用外債。而其他地區轄內符合條件的高新技術、「專精特新」和科技型中小企業，則可在不超過美金500萬美元額度內自主借用外債。

另據中新經緯此前報導，21日國新辦針對「2023年上半年外匯收支數據情況」舉行記者會時，大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英就已透露，「下一步將進一步擴大跨境融資便利化試點範圍」，增加企業惠及面，把跨境融資便利化政策擴展到全國，把前期區域便利化試點的額度統一提升到1000萬美元。同時，大陸接下來會「加大對科技型中小企業的支持力度，將有關跨境融資便利化政策惠及主體擴大到科技型中小企業，支持科技型中小企業的創新發展」。

王春英表示，科技企業特別是中小微科技企業大多處於初創期，淨資產規模比較小，有一些還是負的。她指出，跨境融資宏觀審慎管理是以企業淨資產為基數進行管理的，在一定的係數基礎上可以自主進行借款。而「中小微企業特別是科技類的中小微企業，一般淨資產很低，有可能還是負的，跨境融資就會出現困難」。

對此，王春英提到，大陸外匯局從2018年開始陸續推出相關政策，並在9個省市展開跨境融資便利化試點，便利高科技企業在一定額度內自主借用外債，基本額度是500萬美元，試點地區的高科技企業可以在這個額度內自由從境外融資。

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