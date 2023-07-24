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傳寰採星、全洋將合併 掀起OLED材料領域整合潮

集微網／ 集微網

集微網消息，7月24日，供應鏈消息人士透露，寰採星與旭暉應用材料正在商談合作，或涉及寰採星與全洋光電、全洋材料等合並事宜；同時，國內其他OLED金屬掩膜板廠商也在尋求與韓國相關廠商合作。這意味著OLED金屬掩膜板領域將掀起整合潮。

據了解，寰採星科技（甯波）有限公司成立於2019年，主攻精細金屬掩膜板（FMM），已經進入和煇光電供應鏈；旭暉應用材料股份有限公司旗下全洋（黃石)材料科技有限公司、黃石全洋光電科技有限公司分別從事CVD金屬掩膜板、高精度金屬掩膜板的研發和生產等，三方的業務有一定的互補性。

寰採星與全洋材料、全洋光電如果成功合併，將直接形成CVD金屬掩膜板、OMM（Open Metal Mask）、FMM、張網機等業務，與其他OLED材料廠商相比產品更加多元化，更能夠滿足OLED面板廠商的需求，有利於通過進一步橫向拓展形成OLED材料平台型公司，最終實現上市共贏。

同時，寰採星與全洋材料、全洋光電如果成功合並，將加快OLED金屬掩膜板行業整合，給國內外其他金屬掩膜板廠商帶來更大的競爭壓力。金屬掩膜板是OLED關鍵材料，其中OMM廠商比較分散，FMM被DNP長期壟斷，寰採星與全洋材料、全洋光電如果成功合併，有利於加速技術、產品、客戶突破，進一步打破日本DNP長期壟斷FMM的局面，使國內金屬掩膜板廠商之間的競爭更加激烈。

為了提高生存競爭力，其他金屬掩膜板廠商也在尋找合作夥伴。據了解，由於地緣政治因素，韓國OLED金屬掩膜板廠與國內OLED面板廠商合作有一定的門檻，他們希望通過國內合作方或者通過合作方直接在國內項目落地，供應給國內OLED面板廠商。目前，國內其他OLED金屬掩膜板廠也在積極尋求與韓國金屬掩膜板廠的合作。

日本 門檻

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