外來物種入侵 海關嚴打

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

為強化口岸檢疫查驗，嚴厲打擊違規違法行為，築牢口岸檢疫防線，嚴防外來物種跨境入侵，保護大陸生態安全和生物多樣性，大陸海關總署22日宣布，從即日起在大陸各口岸集中統一開展為期三年的嚴防外來物種入侵專項行動。

新華社報導，根據專項行動方案，海關將不斷健全國門生物安全預警防控體系，加強先進技術和智能化裝備應用，加大風險分析研判和檢疫查驗力度，依法懲治違規引進、攜帶、寄遞、走私外來物種的行為，查辦一批涉嫌走私、妨害動植物檢疫、非法引進外來入侵物種等違法犯罪行為和典型案件。情節嚴重的，將依照刑法、生物安全法追究相應法律責任。同時，海關總署還將繼續加強與相關部門單位協調配合和執法協作，著力提升防控合力和行動成效。

近年來，隨著國際貿易快速發展和人員往來日益頻繁，境外物種傳入途徑不斷增多，傳入風險持續加大。僅今年上半年，大陸全國海關從進境寄遞、攜帶物品中，累計截獲禁止進境活體動植物1405種，其中包括巨人蜈蚣、野蠻收穫蟻、斑紋蠑螈等，大陸尚無自然分布的動植物599種，並且打掉多個非法引進「異寵」的犯罪集團。

海關 走私 陸生

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