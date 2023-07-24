嘉峪關650年風霜 新科技延壽

聞名中外的嘉峪關城，是明代長城西端的第一關，是明廷退出敦煌後，在河西最重要的邊防設施。不過，歷經逾650年風霜，加上極端氣候變遷的挑戰，文物保護單位已經在近年開始，應用最新的監測管理系統，力圖第一時間預警環境對關城的衝擊。

「絲路風采．如意甘肅」海峽兩岸記者聯合採訪活動21日到達嘉峪關。此處始建於明初洪武五年，經過內遷跟嘉靖年間明廷封閉嘉峪關，再無經營塞外，嘉峪關成了明朝最西邊據點，時人稱為「嘉峪以西，聲教不至矣」；清朝雍正年間平定羅卜藏丹津之亂後，才因年羹堯奏請恢復設治沙洲。1987年，作為長城的一部分，納入聯合國世界文化遺產名錄。

嘉峪關關城景區開發經營有限公司副總經理曹文娟表示，目前每天入園遊客達25000人次左右，相較去年已超過3倍，也超越2019年同期的一成。她指出，嘉峪關是完全以黃土夯築的關城，尤其當地風沙非常嚴重，在保存過程中非常艱難。

早前蘭新鐵路一度要穿過嘉峪關城，文革時嘉峪關也遭破壞，不過多數建築受保存，其中有的牆面至今還存有毛語錄。據了解，目前在風沙、雨水、凍融和溫濕度變化等自然因素影響下，具有表面風化、片狀剝離、坍塌、基礎掏蝕凹進等病害。歷年已多次進行過搶救性保護修繕，近兩年多來，嘉峪關管理方將傳統的「看守保護」朝向「科技保護」轉變，如使用無人機做安全巡查、監測周邊環境。

為了盡快阻斷自然因素導致的病害蔓延，負責文物保護的嘉峪關絲路（長城）文化研究院遺產監測中心，則利用科技手法，減少各種風險因素對長城本體和賦存環境的危害。目前，嘉峪關已採用三維掃描器、風速儀、懸掛式測斜儀、土體壓力計、裂縫監測儀、全站儀、牆體水分儀等高科技設備進行日常監測。