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福建新設3個省級AI產業園

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

福建推動新一代人工智能加快發展，新設立三個省級人工智能產業園。於22日在福州舉辦的2023中國人工智能大會上，福州、廈門、泉州三個省級人工智能產業園授牌成立。

中新社報導，近年來，福建發布了《關於推動新一代人工智能加快發展的實施意見》等一系列政策措施，從技術、平台、產業、應用等方面推進人工智能發展。 　據介紹，福州市、廈門市、泉州市人工智能產業基礎較好、算力基礎設施完善，科教創新資源豐富、應用場景多樣典型，集聚了瑞芯微、美圖秀秀等一批優勢企業。此次設立省級人工智能產業園，將充分集聚資源優勢，推動形成各具特色的區域產業發展路徑，構建資源富集、創新活躍、應用豐富、服務優質、安全規範的人工智能產業生態。

其中，福州園區以福州新區為承載區，重點做強做優智能芯片（晶片）、機器視覺、智能識別、智能機器人等優勢賽道，面向醫療健康、智慧城市、智能製造等領域，打造人工智能技術創新策源地、集聚發展示範區、開放合作重點區；廈門園區拓展應用場景，打造無人駕駛、智慧安防、智慧交通、智慧醫療等優勢和特色智能產業集群；泉州園區立足智能製造優勢，聚焦紡織鞋服、建材家居、機械裝備、食品等優勢行業，通過人工智能賦能中小企業，打造「AI+現代製造」應用重鎮。 　福建省工業和信息化廳相關負責人表示，將聚焦優勢領域，加強重點項目和領軍人才引進，深化產學研用結合，形成一批人工智能與經濟社會發展深度融合的典型模式，積累可複製可推廣的經驗做法，打造一批具引領帶動作用的人工智能創新發展示範，有效提升人工智能賦能實體經濟的能力水平。

廈門 福建 實體經濟

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