陸電商直播東協好物 行銷世界

「這款純手工的東南亞藤編果盤，鑲有精美的貝殼，用來裝水果或點心，美觀實用。」走進廣西防城港市下轄的東興市電商直播帶貨城，主播一邊對著手機直播帶貨，一邊展示手中商品，一旁貨架上擺滿紅木、藤編等各式工藝品和家居用品。

中新社報導，而在與東興市一河之隔的越南，鄉村手工藝人根據中國大陸客戶的訂單需求，利用當地特有的越南秋藤，以及來自印尼、寮國、柬埔寨等東南亞國家的植物藤原材料，在巧指的千纏百繞下形成箱包、餐盤、果籃、花瓶等品種多樣、充滿南洋風情的家居用品和工藝品。

「這些藤編用品在越南編織好後，我們的企業去收貨運回東興，通過線上直播銷往全國各地甚至歐美、日韓等海外市場。」從事兩年直播帶貨的主播芳芳介紹，作為當地非物質文化遺產，越南手工藤編因做工細膩精美、材質環保等特點，深受海內外市場青睞。

東興口岸是大陸唯一與東協陸海相鄰的國家一類口岸，是大陸通往越南和東南亞最便捷的通道之一。隨著口岸貿易持續升溫，東興市持續加強新業態電商培育，助力傳統產業轉型升級、拓寬產品銷路。「這幾年，我們公司80%的業務量來自直播帶貨。」東興市百業盛貿易有限公司總經理何世武說，他的公司主營東南亞藤編和紅木用品。

何世武是東興市電子商務協會副長會。作為東興市最早的電商之一，何世武見證了當地電商產業發展：從最初的網店銷售，到後來的微商，再到近年來的直播帶貨，在他看來，東興電商產業方興未艾。「地緣是我們做東南亞特色商品直播帶貨最大的優勢。」

漫步東興市國門景區街頭，除往來口岸做邊貿生意的中越邊民和遊客外，拿著手機直播當地充滿異國風情的人文、美食、美景，推廣中越跨境遊和一日遊的主播成為另一道風景。步入口岸附近的批發商城或小店，中越兩國的商家在推薦特色商品的同時與顧客互加微信，方便來自天南海北的顧客返程後在線下單心儀商品。

據官方統計，目前，東興市電子商務企業（含個體、微商等）已有2683家，其中電商直播企業約500家、入孵企業45家，行業帶動就業崗位逾萬個，銷售商品種類主要有越南特色食品、紅木工藝品、藤編製品、堅果類產品等。今年1至6月，東興市電子商務交易額約8.7億元人民幣。

蓬勃發展的電商產業推動了跨境貿易服務體系、跨境電商平台等電商基礎設施的完善。防城港市官方介紹，今年以來，該市發揮東興陸運通道便捷優勢，加快建設跨境電商公共清關中心和貨物集拼中心，推進跨境電商進口藥品零售試點。