兩岸微流行／陸太陽能發電 僅次煤電

大陸國家能源局新能源和可再生能源司長李創軍廿二日指出，大陸新增太陽能裝機規模及新增總裝機容量，分別連續十年、八年居全球第一；今年上半年大陸累計裝機規模超過四點七億千瓦，成為大陸裝機規模第二大電源。

李創軍當日在「中國·青海綠色發展投資貿易洽談會」提到，近年大陸能源綠色低碳轉型步伐不斷加快，特別是以太陽能為代表的新能源產業，在政策支持和全行業的共同努力下，實現由小到大到強。

據大陸國家能源局數據顯示，截至今年六月底，大陸累計發電裝機容量約廿七點一億千瓦，同比成長百分之十點八。其中，太陽能發電裝機容量約四點七億千瓦，同比成長百分之卅九點八；風電裝機容量約三點九億千瓦，同比成長百分之十三點七。太陽能發電已是大陸裝機規模第二大電源，僅次於煤電。

李創軍說，大陸太陽能發電量不斷增加，消納利用總體保持較高水準，上半年大陸太陽能發電量超過二六○○億千瓦時，同比增長約三成，平均利用率達到百分之九十八。

他並稱，在產業各環節，特別是矽料環節產能充分釋放，太陽能發電開發建設成本持續下降，為實現大規模、高質量躍升發展創造有利條件。

青海省副省長王林虎指出，青海清潔能源裝機占比達到百分之九十一點六，其中新能源裝機占比達到百分之六十四點二，太陽能裝機占比達到四十一點四，三項指標均居大陸前列。