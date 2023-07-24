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潘功勝掌人行 大局底定
中國人民銀行黨委書記潘功勝將接替易綱出任大陸央行行長，應該已是「板上釘釘」。大陸央行官網昨（23）日傍晚發布的新聞稿稱，潘功勝當日出席在日本橫濱舉行的第12屆中日韓央行行長會議，就近期經濟金融形勢與日韓兩國央行行長交換意見。
大陸人行新聞稿指出，第12屆中日韓央行行長會議23日在日本橫濱舉行，這也是四年來首次召開中日韓央行行長會議，會議由韓國銀行行長李昌鏞主持，日本央行行長植田和男也出席會議。
但根據新聞稿，潘功勝目前的頭銜仍為中國人民銀行黨委書記、國家外匯局局長。人行官網的領導介紹，易綱仍為人行行長。
華爾街日報日前在一篇關於潘功勝的報導中指出，潘功勝現年60歲，過去十年一直擔任大陸央行副行長，並有西方教育背景。報導稱，「潘功勝是一位眾所周知的經驗豐富的技術官員，有望與外國官員很好地打交道」。
早前外界關於人行新行長有不同猜測，對於何以中共總書記習近平最終選中潘功勝？華爾街日報分析，這是因為其善於處理具有全球影響的高風險的任務。在習近平2012年開始執政後的最初幾年，潘功勝曾將金融市場化改革作為領導人議程的一部分來推動，以其讓市場力量在經濟中發揮更大作用。
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