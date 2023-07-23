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潘功勝出席中日韓央行行長會議 接任人行行長成定局

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）副行長潘功勝可望出任人行行長。圖／路透
中國人民銀行（大陸央行）副行長潘功勝可望出任人行行長。圖／路透

中國人民銀行大陸央行）黨委書記潘功勝將接替易綱出任大陸央行行長，應該已是「板上釘釘」。大陸央行官網23日傍晚發布的新聞稿稱，潘功勝當日出席在日本橫濱舉行的第12屆中日韓央行行長會議，就近期經濟金融形勢與日韓兩國央行行長交換意見。

大陸人行新聞稿指出，第12屆中日韓央行行長會議23日在日本橫濱舉行，這也是四年來首次召開中日韓央行行長會議，會議由韓國銀行行長李昌鏞主持，日本央行行長植田和男也出席會議。

但根據新聞稿，潘功勝目前的頭銜仍為中國人民銀行黨委書記、國家外匯局局長。人行官網的行領導介紹，易綱仍為人行行長。

華爾街日報日前在一篇關於潘功勝的報導中指出，潘功勝現年60歲，過去10年一直擔任大陸央行副行長，並有西方教育背景。報導稱，「潘功勝是一位眾所周知的經驗豐富的技術官員，有望與外國官員很好地打交道」。

早前外界關於人行新行長有不同的猜測，對於何以中共總書記習近平最終選中潘功勝？華爾街日報分析，這是因為其善於處理具有全球影響的高風險的任務。在習近平2012年開始執政後的最初幾年，潘功勝曾將金融市場化改革作為領導人議程的一部分來推動，以其讓市場力量在經濟中發揮更大作用。這一進程有時會導致人民幣匯率更自由波動，但也會更加疲軟。

而在人民幣大幅貶值的時候，潘功勝曾主張實行嚴格的資本管制，以迎合領導層關於保持人民幣匯率穩定的要求，即使這樣做是造成經濟增長放緩的因素之一。

據悉，北京當局目前面臨的一大挑戰是，中國經濟狀況比過去幾年更糟，限制了央行的操作空間。有分析師預測，潘功勝將採取一種「干預色彩」更濃的措施，在短期內減緩人民幣貶值。「這可能會為他在政府領導層贏得一些政治資本，中國領導層似乎對經濟穩定性格外看重。」

美國財政部長葉倫月初訪問北京時也曾和潘功勝會晤，並與他討論了大陸的匯率管理問題。

美國財長葉倫訪問北京時，也曾與潘功勝舉行會談。圖／取自大陸國家外匯管理局微信公眾號
美國財長葉倫訪問北京時，也曾與潘功勝舉行會談。圖／取自大陸國家外匯管理局微信公眾號

大陸央行 中國人民銀行 易綱

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